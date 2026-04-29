У школах почали вимагати "Резерв+" у 17-річних: чи законні зміни та які є ризики

У Міноборони пояснили, чому навчальні заклади мають право вимагати від старшокласників військово-облікові документи та як відбувається їх перевірка.

Чому в школах почали вимагати Резерв+ та які є ризики

Про що йдеться у матеріалі:

Чому школа має перевіряти "Резерв+" у школярів

Що буде якщо не стати на військовий облік в 17 років - чи обов'язково школярам обов’язково скачувати "Резерв+"

Чи потрібно проходити ВЛК при постановці на військовий облік

Що не може робити школа при постановці на військовий облік

В українських школах вимагають від старшокласників наявність військово-облікового документа, зокрема його електронної версії — е-ВОД, який формується через застосунок "Резерв+" або портал "Дія". Формально ця процедура не є нововведенням: відповідно до урядових правил, школи входять до переліку установ, які зобов’язані вести персональний військовий облік призовників. Саме тому вони мають перевіряти, чи став 17-річний учень на облік, і зберігати відповідні дані в особових справах.

Главред зібрав головне, що варто знати про перевірку військово-облікових документів у школярів.

Що кажуть в Міноборони про перевірки "Резерв+" дітей у школах

Школи зобов’язані перевіряти наявність військово-облікових документів у 17-річних учнів і не мають права вимагати замість них інші довідки. Для більшості призовників такі документи вже доступні в електронному форматі. Про це повідомило Міністерство оборони України.

"Електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) – у застосунку Резерв+, на порталі Дія або роздрукований із QR-кодом – є стандартною і єдиною формою для звичайного учня-призовника. Вимагати замість нього щось інше школа не має права", - йдеться у повідомленні.

Чому школа має перевіряти "Резерв+"

У Міністерстві оборони пояснили, що батьки, зокрема під час зарахування до старших класів або перед вступом, можуть отримувати від адміністрації навчального закладу запит надати військово-обліковий документ. Водночас наголошується, що школи діють не з власної ініціативи, а відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1487 від 30 грудня 2022 року, яка визначає порядок ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Згідно з цими вимогами, заклади освіти входять до переліку установ, що повинні вести персональний військовий облік. Тому вони перевіряють наявність відповідних документів у учнів і зберігають цю інформацію в їхніх особових справах, що є обов’язком установи, а не ініціативою окремих працівників.

"Тому вимога надати ВОД – законна. Питання лише в тому, яку саме форму документа школа має право прийняти", - підкреслили в повідомленні.

Як отримати військово-обліковий документ школяру – як стати на військовий облік

В Україні юнаки, яким у поточному році виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік у період із 1 січня до 31 липня. Після цього вони можуть отримати електронний військово-обліковий документ (е-ВОД).

Як вказали в Міноборони, стати на облік можна двома способами: онлайн — через кабінет призовника в застосунках "Резерв+" або "Дія", або особисто — звернувшись до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Після внесення даних до реєстру е-ВОД формується у застосунку "Резерв+" або на порталі "Дія". Документ необхідно пред’явити у навчальному закладі — як у цифровому вигляді на екрані, так і у роздрукованому форматі.

У Міністерстві оборони наголошують, що без попереднього взяття на військовий облік електронний документ не формується.

"Паперова форма з ТЦК передбачена лише для окремих специфічних категорій – зокрема, військовозобов'язаних та резервістів СБУ і розвідувальних органів. Якщо юнак ще не перебуває на обліку, е-ВОД у нього не буде, оскільки документ формується на підставі даних реєстру. У такому випадку школа як орган персонального обліку може нагадати про необхідність з'явитися до ТЦК у встановлені строки. Отже, для звичайного учня-призовника е-ВОД – це не альтернатива паперовому документу, а основна і стандартна форма його військово-облікового документа", - зазначається у повідомленні.

Що таке е-ВОД

У Міністерстві оборони пояснили, що електронний військово-обліковий документ є цифровою версією відповідного документа, який призовник, військовозобов’язаний або резервіст може самостійно сформувати через застосунок "Резерв+" або портал "Дія". Він містить актуальні дані з Єдиного державного реєстру та має QR-код для перевірки.

Правовий статус такого документа визначено постановою Кабміну №559 від 16 травня 2024 року, згідно з якою електронна форма має однакову юридичну силу незалежно від того, чи пред’являється вона на екрані смартфона, чи у роздрукованому вигляді.

"Це не рекомендація – це пряма норма закону. Для звичайного учня-призовника е-ВОД є стандартною формою документа, а не цифровою альтернативою паперовому. Вимагати щось інше школа не має права. Важливо враховувати термін дії: е-ВОД дійсний протягом одного року з дати формування. Якщо рік минув – документ потрібно оновити через "Резерв+", - резюмують у відомстві.

Як школа перевіряє е-ВОД у школярів – які військово-облікові дані перевіряє школа

В Міністерстві оборони пояснюють, що перевірка документа здійснюється наступним чином: уповноважений представник навчального закладу сканує QR-код через застосунок "Резерв+", після чого отримує актуальні дані з реєстру, зокрема ПІБ, дату народження, ідентифікаційний код, категорію обліку та інформацію про територіальний центр комплектування, де перебуває особа.

"Якщо в школі немає технічної можливості зчитати QR-код, перевірку можна здійснити у районному ТЦК за місцем розташування закладу. Також допустимо надати роздрукований е-ВОД для долучення до особової справи – роздрукована версія має таку ж силу, як і цифрова", - вказують у відомстві.

Додаткову інформацію про правила ведення військового обліку та права призовників можна знайти у відповідному розділі на сайті Міністерства оборони України.

Хто має ставати на військовий облік і коли

Після досягнення 16 років юнаки в Україні зобов’язані стати на військовий облік призовників. Про наслідки невиконання цього обов’язку розповіла адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко у коментарі РБК-Україна.

Наразі в Україні триває планова постановка на облік юнаків, яким у цьому році виповнюється 17 років, зокрема тих, хто народився у 2009 році. Ця процедура є обов’язковою і має бути завершена до 31 липня, після чого дані про призовників вносяться до Єдиного державного реєстру.

Які документи потрібні, щоб стати на військовий облік в ТЦК та СП

Катерина Аніщенко зазначає, що для особистого візиту до територіального центру комплектування з метою постановки на військовий облік необхідно підготувати паспорт із витягом про місце проживання, свідоцтво про народження та ідентифікаційний код, документи про освіту, довідку з місця навчання або роботи, чотири кольорові фотокартки встановленого формату, а за потреби — довідку внутрішньо переміщеної особи.

Що буде якщо не стати на військовий облік

Адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко зазначила, що несвоєчасна постановка на військовий облік або порушення його правил передбачає адміністративну відповідальність.

Вона пояснила, що питання можливих штрафів часто турбує батьків, однак їй наразі не відомі випадки, коли їх притягували до відповідальності через те, що син не став на облік.

За її словами, якщо підліток навчається у школі, заклад освіти співпрацює з територіальними центрами комплектування і може скеровувати учнів для проходження військово-лікарської комісії та постановки на облік. Аналогічний облік ведеться і в коледжах для студентів.

Водночас адвокатка звернула увагу, що інколи виникають питання щодо штрафів, адже держава вже має частину необхідної інформації через освітні установи.

"Якщо навчальний заклад передав документи та звірив дані з ТЦК, інформація про майбутнього військовозобов’язаного дійсно з’являється у відповідних базах, однак цього недостатньо", – підсумувала вона.

Чи потрібно проходити ВЛК при постановці на військовий облік

Адвокатка Катерина Аніщенко зазначає, що на етапі постановки на військовий облік проходження медичної комісії не вимагається, адже військово-лікарську комісію потрібно буде пройти пізніше — перед початком базової військової служби або навчальних занять із підготовки.

Водночас адвокатка Дар’я Тарасенко зазначає, що на практиці більшість юнаків 2009 року народження без проблем стають на військовий облік онлайн, тому вона радить обирати саме цей спосіб, щоб не перевантажувати територіальні центри комплектування та зберегти спокій самим підліткам.

"Також нагадаю, що постановка на облік молодиків більше не вимагає проходження ВЛК. Постановка на облік - це задача самого допризовника! Школа не здійснює постановку на військовий облік в ТЦК та СП!", - наголошує вона.

Військовий адвокат, кандидат юридичних наук Євген Филипець також додає, що ВЛК потрібно проходити лише тій категорії громадян, яка безпосередньо мобілізується.

Яка роль школи у постановці на військовий облік

Адвокат Дар'я Тарасенко також підкреслює, що школи зобов’язані вести військовий облік і повідомляти відповідні органи у разі виявлення порушень.

"Наприклад, якщо школа виявить, що учень 2008 року народження досі не перебуває на військовому обліку, школа має проінформувати учня про необхідність стати на військовий облік, а ТЦК та СП - про те, що таким учнем порушені вимоги про своєчасну постановку на військовий облік. Також школа зобов'язана роз'яснювати учням правила військового обліку, в тому числі щодо необхідності постановки на військовий облік", - вказує вона.

За її словами, навчальні заклади можуть просити учнів відповідного віку надати військово-обліковий документ у паперовому вигляді або його роздруківку з електронних сервісів, інформувати про необхідність стати на облік, а також звертатися до ТЦК у випадку відсутності підтвердження перебування на обліку або інших порушень.

Що не може робити школа при постановці на військовий облік

Адвокатка Дар’я Тарасенко пояснила, що навчальні заклади не мають права вимагати виключно паперовий військово-обліковий документ або відмовлятися приймати його електронну версію чи роздруківку з відповідних сервісів.

Також школи не можуть застосовувати примус до учнів, які не надали документ або ще не стали на облік, змушувати їх особисто відвідувати територіальні центри комплектування чи вимагати надання такого документа від хлопців 2010 року народження і молодших.

Крім того, перевірка військово-облікових документів на вході до школи або вимога постійно носити їх із собою є неправомірною.

"Я закликаю всіх учасників цього процесу діяти делікатно і не створювати проблему там, де її не має бути! Прошу батьків хлопців 2009 року та старше - роздрукувати е-ВОД з "Резерв+", передати класному керівнику - і на цьому проблему закрити", - розповіла вона.

Вона закликала адміністрації навчальних закладів чітко визначити, хто саме підлягає постановці на облік цього року, не поширюючи ці вимоги на молодших учнів, а також проводити роз’яснювальну роботу з батьками юнаків 2009 року народження та рекомендувати їм проходити процедуру онлайн. Окремо вона застерегла школи від організації поїздок учнів до ТЦК без їхньої згоди.

"Військовий облік - це не призов на військову службу. В даному випадку ми говоримо про формальну процедуру", - підсумувала вона.

Чому змінились правила контролю військового обліку у школах

Військовий адвокат, кандидат юридичних наук Євген Филипець зазначає, що завдання школи щодо перевірки військово-облікових даних чітко прописане чинним законодавством і не змінювалось.

Водночас змінився підхід до форми такого облікового документа.

"Колись учні їздили до військкоматів, щоб отримати паперове посвідчення призовника. Зараз правила змінилися, і з’явилася офіційна позиція Міністерства оборони: це більше не є необхідним, адже існує електронний формат", – зазначив адвокат.

Він наголосив, що сьогодні достатньо мати електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+".

"Учні мають мати військово-обліковий документ в електронній формі. І цього абсолютно достатньо для дотримання вимог законодавства", – пояснив він.

Адвокат також звернув увагу, що електронний документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

"Це визначено постановою Кабміну №559, яка прямо встановлює, що електронний документ має однакову юридичну силу з паперовим носієм", – додав він.

Чи потрібно школярам обов’язково скачувати "Резерв+"

Юристи та адвокати об’єднання Primus Partners наголошують, що встановлення застосунку "Резерв+" не є обов’язковим і примусити до цього ніхто не може.

"Це ваше право, а не обов'язок, якщо ви не хочете його качати, не качайте, відповідальності за це ніякої не буде. Але може бути юридична відповідальність за те, що хлопець в 17 років не став на облік призовників", - попереджають фахівці.

Вони пояснюють, що у разі, якщо людина не з’явилася до територіального центру комплектування, не надала свої контактні та персональні дані і не отримала паперовий військово-обліковий документ, це регулюється чинним законодавством про військовий обов’язок і службу.

Наразі замість приписного посвідчення використовується військово-обліковий документ, у якому зазначаються основні дані особи, зокрема дата народження, ідентифікаційний код і інформація про ТЦК, де вона перебуває на обліку, а також унікальний номер запису в реєстрі.

Юристи підкреслюють, що закон не встановлює пріоритету електронного документа над паперовим, адже обидві форми мають однакову юридичну силу. Відповідно, подання паперового документа є повністю законним правом, і за це не можуть обмежувати чи застосовувати будь-які санкції.

