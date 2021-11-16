ЗСУ отримають новенький Ан-178: "Антонов" добудував перший зразок для української армії

Ан-178 для української армії / facebook.com/antonov.company

Держпідприємство "Антонов" завершило будівництво першого зразка Ан-178 для ЗСУ. Його готують до першого польоту.

Роботи за програмою Ан-178 виконуються відповідно до встановлених планів і графіків, повідомили в компанії. Згідно з замовленням Міноборони, "Антонов" має побудувати три таких літаки.

"До теперішнього часу повністю завершені роботи з побудови зразка Ан-178, призначеного для виконання льотних сертифікаційних випробувань. Закінчується відпрацювання всіх систем літака. Зараз літак готується до першого польоту. Підняти цей літак в небо планується в першому півріччі наступного року", - йдеться в повідомленні.

Також у держпідприємстві "Антонов" зазначили, що паралельно ведуться роботи з виготовлення другого літака.

читайте такожЯк виглядає салон найбільшого літака у світі Ан-225 Мрія: неймовірні кадри"Вже побудовано крило і хвостове оперення. Здійснюється остаточна збірка фюзеляжу. Потім відбудеться стикування зазначених агрегатів. Таким чином, в грудні поточного року з випередженням затверджених графіків буде повністю побудований планер цього Ан-178", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в грудні 2020 року ДП "Антонов" і Міністерство оборони підписали Меморандум про співпрацю з будівництва літаків для потреб Збройних сил України. На першому етапі йдеться про три нові військово-транспортні літаки Ан-178, які отримають ЗСУ.

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