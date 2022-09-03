ЗСУ "покришили" спецзагін РФ: знищено підрозділ "елітних" військ окупантів

ЗСУ б'ють по позиціях російських окупантів / Фото facebook.com/okPivden

З метою підтримки дій наземних угруповань українська авіація за добу здійснила більше 5 ударів, в ході яких була знищена бойова техніка, засоби РЕБ, ППО і значна кількість живої сили РФ на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Підрозділами протиповітряної оборони українських військ на різних напрямках знищено один вертоліт, три БПЛА і п'ять крилатих ракет Калібр, йдеться в опублікованому в Facebook зведенні Генерального штабу Збройних сил.

Уточнюється, що ракетні війська і артилерія Сил оборони продовжують виконувати завдання контрбатарейної боротьби, порушення системи управління і логістичного забезпечення противника. Завдано ударів по трьох пунктах управління. Знищено один об'єкт розміщення особового складу противника.

Видео дня

"Так, в зону ураження потрапив підрозділ російських спецпризначенців. Інформація щодо втрат уточняється", - зазначають у Генштабі.

Також знищена техніка радіоелектронної боротьби і склад боєприпасів, чим значно знижені можливості противника по веденню наступальних дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в результаті численних влучень обвалився автомобільний міст у захопленій РФ Новій Каховці Херсонської області.

Про це повідомив незалежний розслідувач Бенджамін Піттет в сервісі мікроблогів Twitter. При цьому він також опублікував відповідні супутникові знімки.

Разом з тим Піттет уточнив, що знаходиться поруч залізничний міст не обрушився, але сильно пошкоджений.

Читайте ще: