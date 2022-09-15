ЗСУ "покришили" російських десантників: знищено "елітний" полк окупантів

Втрати понесли підрозділи 137 парашутно-десантного полку 106 парашутно-десантної дивізії РФ.
Бійці Збройних сил України завдали відчутних втрат російським окупаційним військам на Бахмутському напрямку.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, опублікованому в Facebook.
Зазначається, що за попередніми даними, підтверджено знищення значної кількості військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137 парашутно-десантного полку 106 парашутно-десантної дивізії збройних сил РФ.
У Генштабі додали, що значні втрати не дозволяють продовжувати бойові дії зазначеним підрозділом без проведення додаткових заходів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на харківському напрямку російські окупанти зі складу 202-го окремого мотострілецького полку відійшли з позицій і перемістилися в найближчу лісосмугу.
При цьому підрозділ РФ залишився без командирів і зв'язку.
Крім того, в Херсонській області українські мінометники зі складу морської піхоти знищили взводний опорний пункт російських окупантів.
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