ЗСУ "покришили" російських десантників: знищено "елітний" полк окупантів

ЗСУ знищили підрозділ російських десантників / gunm.ru

Бійці Збройних сил України завдали відчутних втрат російським окупаційним військам на Бахмутському напрямку.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, опублікованому в Facebook.

Зазначається, що за попередніми даними, підтверджено знищення значної кількості військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137 парашутно-десантного полку 106 парашутно-десантної дивізії збройних сил РФ.

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У Генштабі додали, що значні втрати не дозволяють продовжувати бойові дії зазначеним підрозділом без проведення додаткових заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на харківському напрямку російські окупанти зі складу 202-го окремого мотострілецького полку відійшли з позицій і перемістилися в найближчу лісосмугу.

При цьому підрозділ РФ залишився без командирів і зв'язку.

Крім того, в Херсонській області українські мінометники зі складу морської піхоти знищили взводний опорний пункт російських окупантів.

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