Окупанти пішли в атаку: намагаються повністю захопити Запорізьку область

РФ прагне захопити Запорізьку область / Reuters

Російські війська намагаються повністю захопити Запорізьку область, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Як підкреслив він в ході брифінгу в медіацентрі Україна-Украинформ, ворог намагається відновити наступ на запорізькому напрямку.

Представник Генштабу уточнив, що на запорізькому, Криворізькому і Миколаївському напрямках противник веде позиційну оборону і обстрілює українські війська.

"Ворог зосередився на утриманні рубежів, але одночасно не залишає спроб відновити наступ на даних напрямках, ймовірно, з метою виходу на адміністративні кордони Запорізької області", – сказав Громов.

Також представник Генштабу заявив, що в разі повного захоплення Херсонської області росіяни спробують взяти Миколаїв, щоб створити умови для наступу на Одесу.

читайте такожЗСУ перейшли в наступ на декількох напрямках: у Генштабі розкрили деталі

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Бахмутському напрямку російські окупанти продовжують здійснювати обстріли із застосуванням ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню,

ворог проводив наступальні штурмові дії, зазнав втрат і був змушений відвести свої підрозділи на відновлення..

.

Читайте ще: