ЗСУ "перемололи" під тисячу окупантів разом з технікою: деталі потужного удару на Луганщині

Розбита військова техніка РФ / Фото Reuters

У Білогорівці Луганської області російські окупанти, намагаючись переправитися через річку Сіверський Донець, втратили майже 1 тис. осіб живої сили та близько 100 одиниць військової техніки.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у відеозверненні до Telegram.

"Та ганебна операція, яку вони провели в Білогорівці, як поразка в Луганській області, увійде в історію цієї війни Росії проти України, тому що майже 100 одиниць техніки там розбили Збройні сили України, два батальйони загинуло у них там, а це майже тисячу бійців. Кілька понтонів зруйновано. Всі спроби прорватися, переправитися і зробити плацдарм в Білогорівці, вони всі були розбиті, нічого у них не вийшло", - сказав Гайдай.

При цьому він зазначив, що окупанти від своїх планів не відмовляються. За словами Гайдая, також російські окупанти хочуть захопити Сєвєродонецьк як обласний центр. Він додав, що є кілька напрямків, куди проривається ворог - це Сєвєродонецьк, другий - Білогорівка і третій - "перерізати трасу з Попасної". "Вони зараз всі зусилля кинули на те, щоб взяти в оточення всі війська, які знаходяться Рубіжне-Сєвєродонецьк, Лисичанськ, або хоча б Сєвєродонецьк захопити, тому буде збільшуватися кількість обстрілів", - сказав Гайдай.

За його словами, російські окупанти накопичують ще більше техніки та особового складу.

Гайдай зазначив, що є проблема – "зрадників чимало" і вони "вогонь по наших населених пунктах точно коригують".

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Раніше повідомлялося про те, що в селищі Білогорівка на Луганщині російські окупанти зазнали величезних втрат, намагаючись форсувати річку Сіверський Донець.

11 травня українська артилерія знищила Російські понтонні мости. В результаті удару втратила 485 окупантів і більше 80 одиниць техніки.

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