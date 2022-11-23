ЗСУ перехопили ініціативу і пішли вперед на Луганщині: Гайдай назвав напрямки

Сергій Гайдай розповів про просування ЗСУ на Луганщині / Колаж 93 ОМБр, Суспільне

В Луганської області бійці Збройних сил України просуваються вперед, звільняючи території, захоплені російськими окупантами.

Як повідомив в Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, ЗСУ зможуть незабаром дати "позитивні новини" з Луганського напрямку.

Він пояснив, що позитивні новини з Луганщини можуть надійти після того, коли почнуться морози, що дозволить важкій техніці просуватися вперед.

"Зараз чекаємо морозів, хоча б пару днів, щоб земля стала більш твердою і витримувала техніку. Я думаю, що Збройні Сили України зможуть дати нам нові позитивні новини по Луганській області", - заявив глава Луганської ОВА.

За його даними, ЗСУ просуваються в районах Сватового та Кремінної, де на цих напрямках ініціатива на боці ЗСУ.

"Потроху українські війська просуваються. Однак заважає погода. З іншого боку, погода заважає і росіянами йти в наступ технікою", - додав Гайдай.

Просування ЗСУ на Донбасі

Раніше спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах.

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