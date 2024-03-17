Росіяни не припиняють наступ: є загроза прориву оборони ЗСУ

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.

https://glavred.net/ukraine/rosiyani-ne-pripinyayut-nastup-ye-zagroza-prorivu-oboroni-zsu-10550702.html Посилання скопійоване

На фронті росіяни продовжують наступ / колаж: Главред, фото: Стратком ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на фронті відбулося 58 бойових зіткнень.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, здійснює диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито одну атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та східніше Часового Яру Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та східніше Водяного Донецької області, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби здійснено 2 штурми позицій наших військ.

Втрати ворога

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

відео дня

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління, 2 районах зосередження особового складу та 1 засобу протиповітряної оборони противника.

ЗСУ знищили понад тисячу окупантів / фото: Главред

Генеральний штаб Збройних сил України Генштаб ЗСУ - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ змусили окупантів відступити на півдні. Українські військові знищили 2 польових пункти боєпостачання та місце зберігання паливно-мастильних матеріалів противника, розповіли у Силах оборони.

Боєць ЗСУ розповів, що під Авдіївкою російська техніка йде на прорив. Військовий зазначив, що росіяни зберігають п'ятикратну перевагу в артилерії на Авдіївському напрямку і проводять штурмові операції із застосування техніки.

На Сумщині ЗСУ "покрошили" російську ДРГ. Інтенсивність російських бомбардувань Сумщини різко зросла, тому в області фіксують по 40 повітряних тривог щодня. Українські захисники оперативно знищили російську диверсійно-розвідувальну групу.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.