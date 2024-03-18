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У 2025 році "маятник" війни може "хитнутися" проти Росії - експерт

Яна Ставська
18 березня 2024, 15:19
Україні необхідно вистояти 2024 рік, щоб потужно вдарити по окупантах у 2025-му.
У 2025 році 'маятник' війни може 'хитнутися' проти Росії - експерт
Британський експерт дав прогноз, чого чекати на полі бою у 2025 році / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Британський експерт із питань оборони Майкл Кларк вважає, що 2025 року Україна шляхом розвитку ВПК зможе "переграти" Росію на полі бою, окупанти ж не зможуть почати новий масштабний наступ.

В інтерв'ю Радіо Свобода Кларк зазначив, що РФ залишатиметься "агресивним гравцем" у Європі, поки Україна її не переможе у війні.

На думку Кларка, Путін зараз вважає себе переможцем.

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"Він вважає, що війна в секторі Газа і ослаблення підтримки України з боку Заходу, особливо з боку США, дають йому перевагу, і він напирає на все. Тому росіяни вважають, що до кінця цього року вони зможуть отримати більше території, можливо, весь Донбас", - зазначив експерт.

Хто такий Майкл Кларк

Майкл Кларк - британський експерт з оборони та безпеки, а також колишній керівник Королівського інституту об'єднаних служб, лондонського аналітичного центру з питань оборони та безпеки, пише Радіо Свобода.

У 2025 році маятник може знову почати розгойдуватися, а події можуть розвиватися на користь України, якщо вона вистоїть цей рік на полі бою, упевнений Кларк. Хоча, додав він, це буде довга війна.

"Це війна індустріального століття. Ні, вона не буде нескінченною, але триватиме кілька років. І маятник розгойдується взад і вперед під час війни сучасної епохи. Але наразі маятник хитнувся назад у бік Росії. Якщо він (маятник) продовжить бути прихильним до Росії, цілком можливо, що Україна, по суті, зазнає поразки. Але він може хитнутися і в бік України, якщо вона переживе цей рік, ... у 2025-2026 роках", - зазначив Кларк.

Прогноз щодо війни в Україні

На думку Інституту вивчення війни, російська окупаційна армія готується до нового наступу влітку 2024 року. Навесні окупанти планують дестабілізувати українські оборонні лінії.

Водночас ЗСУ бракує матеріально-технічних засобів через загальмовану підтримку США. Захисники змушені спрямовувати обмежені ресурси на критичні ділянки фронту, що підвищує ризик прориву РФ.

Велика Британія ж радить Україні у 2024 році зосередитися на обороні північної та східної ділянок фронту, відмовившись від наступу, водночас продовжуючи завдавати по Криму удари.

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війна в Україні ЗСУ війна Росії та України
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