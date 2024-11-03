ЗСУ відступають з населених пунктів: неочікувану причину озвучив Селезньов

Перед зміною тактики важливо аналізувати попередні помилки, щоб уникнути їх у майбутньому.

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Експерт пояснив, чому ЗСУ доводиться відступати / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада

Ключові тези Селезньова:

РФ має серйозну перевагу у живій силі й в матеріально-технічних засобах

Українські військові психологічно і фізично виснажуються

Українська армія не уникає помилок, зокрема на рівні певних командирів

Російські війська поступово просуваються на фронті, захоплюючи нові території та змушуючи українські сили оборони відступати. Як зазначив в ефірі Українського Радіо військовий експерт, капітан запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов, причини відступу ЗСУ мають комплексний характер і включають три головні чинники.

По-перше, Росія має значну перевагу в чисельності особового складу та матеріально-технічних ресурсах.

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"До того ж ворог абсолютно не зважає на щоденні чималі втрати серед особового складу, бронетехніки та озброєння. Він готовий буквально трупами своїх солдатів встилати шлях до здобуття омріяних квадратних кілометрів української території", - наголошує експерт.

По-друге, українські військовослужбовці страждають від психологічного та фізичного виснаження. Селезньов пояснює, що відсутність планових ротацій для відпочинку та відновлення негативно позначається на їхньому стані, адже деякі бригади перебувають на передовій понад рік.

Третя причина, на думку експерта, пов’язана з помилковими командирськими рішеннями.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Селезньов підкреслює, що перед зміною тактики важливо аналізувати попередні помилки, щоб уникнути їх у майбутньому. Наприклад, у НАТО після кожної операції проводять розбір, враховуючи всі позитивні й негативні аспекти бойових дій.

"На превеликий жаль, традицією в українському війську не стало дослідження цих історій, і чимало відомих українських військових експертів на цьому постійно наголошують. Проблеми є. Українська армія так само розвивається і трансформується в армію сучасного типу, і на цьому шляху ми не уникаємо помилок, зокрема на рівні певних командирів", - наголошує він.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, що РФ не перестає зазнавати рекордних втрат. Експерт Олександр Коваленко заявив, що ворог триматиме високу планку втрат на фронті щонайменше впродовж найближчих 2-3 місяців.

Також Снєгирьов раніше пояснював, що ворог хоче наступати на велике місто. Агресорам вдалося форсувати канал Сіверський Донець, та ворог планує просування далі.

Також, як повідомляв Главред, операція України на Курщині триває. За даними ISW, зафіксовано незначне просування Сил оборони України в лісистій місцевості на північ від Погребків.

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