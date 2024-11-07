Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Припинення вогню без гарантій для України: Зеленський зробив жорстку заяву

Юрій Берендій
7 листопада 2024, 21:10оновлено 7 листопада, 21:44
561
Зеленський зазначив, що припинення вогню в Україні без гарантій безпеки може допомогти Росії підготуватись до повної окупації України.
Припинення вогню без гарантій для України: Зеленський зробив жорстку заяву
Деякі лідери пропонували Україні припинення вонгню без гарантій безпеки / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, скріншот із відео

Про що сказав Зеленський:

  • На саміті в Будапешті звучали ідеї щодо припинення вогню в Україні без гарантії безпеки
  • Таке припинення вогню це "підготовка до продовження окупації України"

На саміті Європейської політичної спільноти деякі лідери озвучували небезпечні ідеї про припинення вогню без надання Україні гарантій безпеки. Ті, хто пропонує такі угоди без належних гарантій, — це "диванні експерти", які не мають досвіду війни і не розуміють, до яких наслідків для України можуть призвести домовленості з Росією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті.

"І мені здається дуже небезпечна риторика, яка сьогодні є, ми розуміємо, які лідери цю риторику впроваджують і піднімають. Це стосується ceasefire. Спочатку ceasefire (припинення вогню - ред.), а потім подивимося. Дуже страшний випадок для всіх наших громадян. Спочатку припинення вогню, а потім ми подивимося. Хто ви такі? Ваші діти помирають, вони там гинуть, руйнуються ваші будинки? Про що йдеться? ", - сказав Зеленський.

відео дня

Президент нагадав, що режим припинення вогню з 2014 року, коли Росія окупувала Крим та частину Донбасу, завершився підготовкою до повномасштабного вторгнення.

Він зазначив, що припинення вогню без належних гарантій безпеки для України означає лише підготовку до подальшої окупації та загрози її незалежності та суверенітету.

"Це називається сьогодні "диванні експерти". По-іншому це не називається. Люди, які не пережили війну, а пережили її в книжках та фільмах. Люди, які мають роки чи місяці спілкування з Путіним, обійми тощо, але ніколи з ним не воювали. Це і є аналітика без глибокого розуміння війни, її наслідків та ризиків для себе", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що просто припинення вогню — це модель, яку зараз пропонують деякі лідери на саміті в Будапешті, а також Бразилія, Китай і, звісно, Росія.

Зеленський підкреслив, що така модель ідеальна для РФ, адже після припинення вогню неминуче настане "щось інше", і важливо усвідомлювати, що саме. Колись після припинення вогню обговорювали обмін полоненими, але, як він нагадав, цього обміну так і не сталося, і люди залишилися в ув'язненні на десятиліття. Припинення вогню тоді призвело лише до заморожування конфлікту.

Зеленський також згадав, що на початку свого президентства у 2019 році домовлявся з Путіним про обмін "всіх на всіх".

"Тоді обміняли 130 людей, а не "всіх на всіх". Тому не можна казати "потім подивимось". Це абсолютно непрофесійно, і найстрашніше - невідповідально. Чіткий план повинен бути", - підкреслив глава держави.

Угода про співробітництво у сфері безпеки

Угода про співробітництво у сфері безпеки - міжнародна угода про гарантії безпеки Україні, яка визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці — військової, політичної, фінансової та гуманітарної.

Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку РФ.

Документ чинний протягом десяти років з дати його підписання й передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України до НАТО до завершення строку його дії.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, відходу ЗСУ з території Курської області РФ поки що не планується, оскільки ця операція має вагоме політичне значення, зазначив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

На Донецькому напрямку ситуація залишається складною, і є ймовірність, що російські окупанти зможуть захопити місто Курахове. Про це повідомив військовий експерт, колишній співробітник СБУ (2004-2015) Іван Ступак.

Перші зіткнення українських військових із підрозділами армії КНДР відбулися поблизу міста Суджа в Курській області, повідомив голова Центру з протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи зможе Трамп швидко завершити війну в Україні: Зеленський озвучив відповідь

Чи зможе Трамп швидко завершити війну в Україні: Зеленський озвучив відповідь

21:44Україна
Припинення вогню без гарантій для України: Зеленський зробив жорстку заяву

Припинення вогню без гарантій для України: Зеленський зробив жорстку заяву

21:10Україна
"На цьому крапка": Україна не підпише угоду з Угорщиною - Зеленський

"На цьому крапка": Україна не підпише угоду з Угорщиною - Зеленський

20:55Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Не потрібно проходити через вагітність і пологи": Наталю Могилевську довели до сліз

"Не потрібно проходити через вагітність і пологи": Наталю Могилевську довели до сліз

Мінус три кораблі: у Forbes розповіли про удар ГУР по Каспійській флотилії РФ

Мінус три кораблі: у Forbes розповіли про удар ГУР по Каспійській флотилії РФ

Карта Deep State онлайн за 7 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Постачання озброєнь Україні: у Південній Кореї зробили заяву

Постачання озброєнь Україні: у Південній Кореї зробили заяву

Трамп готує резонансний план завершення війни: ЗМІ дізналися деталі

Трамп готує резонансний план завершення війни: ЗМІ дізналися деталі

Останні новини

22:35

Шикарна Моніка Белуччі в топіі-сітці порадувала шанувальників новими фото

22:25

Ледве стабілізували: в Ольги Сумської стався страшний напад

21:47

Вона схиблена: Вікторія Бекхем показала заборонене хобі 13-річної доньки

21:44

Чи зможе Трамп швидко завершити війну в Україні: Зеленський озвучив відповідь

21:30

Фінал Євробачення-2025: оголошено дату проведення

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:26

Принц Гаррі в паніці через перемогу Трампа: чого боїться монарх

21:18

Не лише рис та гроші: що насправді отримує Північна Корея від РФ за солдатів

21:10

Припинення вогню без гарантій для України: Зеленський зробив жорстку заяву

21:00

Можна отримати серйозні проблеми із здоров'ям: яка поза для сну небезпечна

Реклама
20:55

"На цьому крапка": Україна не підпише угоду з Угорщиною - Зеленський

20:46

"Є завдання з окупації Куп'янська": у ЗСУ розказали, що відбувається на Харківщині

20:23

Користувачі iPhone в паніці: у мережі попередили про нову незручну помилку

20:22

Армія КНДР вступила в бій проти ЗСУ: Зеленський прокоментував втрати противника

20:09

Діє безвідмовно: названо "найкращий домашній засіб" від слимаків в садуВідео

19:45

В Україну йде похолодання: у яких областях буде мороз

19:41

"Можуть сидіти тижнями без їжі": у ворога на Донеччині проблеми з постачанням

19:40

"Надруковані на принтері з фольгою": якими дронами РФ атакує Україну - Ігнат

19:19

Рудоволосі миють волосся неправильно: якої помилки варто уникати всім

19:10

Приліт по Каспійській флотилії ВМФ РФ зганьбив окупантівПогляд

19:00

РФ змінює стратегію наступу: як вибори в США позначилися на планах окупантів

Реклама
19:00

"Так мало статись": популярна українська співачка потрапила в аварію

18:46

В Україні змінили правила мобілізації для однієї групи чоловіків: що відомо

18:39

Байден звернувся до нації та оголосив дату передачі влади Трампу

18:22

Дуже рідкісне явище: чому ми майже не бачимо пташенят голубів - відповідь дивує

18:17

Голова Служби Василь Малюк регулярно приїздить на передову, - спецпризначинець СБУ

18:15

На Україну за Трампа може чекати два сценарії: дипломат зробив прогноз

17:57

"Всі очікують": у Зеленського відповіли, чи погодиться Трамп на умови Путіна

17:35

Байден влітає "в останній вагон": як США прискорять військову допомогу - експерт

17:30

В якому місяці можна обрізати грошове дерево: що потрібно обов'язково зробитиВідео

17:30

Сі Цзіньпін звернувся до Трампа і назвав прохання Китаю

17:28

Вдарить мороз -3 градуси: які області України накриють опади

17:14

Кінець війни та "обійми з Путіним": Зеленський виступив на саміті у Будапешті

17:04

"Були професійні стосунки з його дружиною": Євген Філатов розповів про дружбу з Синельниковим

17:02

"Я відкопав дитину першою": масований обстріл Запоріжжя - знищені будинки та онколікарняФото

16:58

Кейт Міддлтон повернулася до одного зі своїх хобі

16:53

Вже окреслили дату: стало відомо, коли відкриють аеропорти в Україні

16:41

22-річний популярний співак пішов від нареченої через півроку після народження дитини

16:30

Удари по Кримському мосту: в ВМС ЗСУ зробили інтригуючу заяву

16:29

Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом і розповів, що потрібно Україні

16:21

Дівчина спізнюється на рейси і сідає в літак останньою: навіщо вона так робить

Реклама
16:03

Ядерний статус або смерть: перемога Трампа поставила Україну перед вибором - FP

15:44

"Застане зненацька": Туск спрогнозував дії Трампа щодо війни в Україні

15:43

4 знаки зодіаку, які можуть одружитися до кінця 2024 року

15:40

Перемовини Трампа і Путіна до інавгурації: у Кремлі розкрили деталі

15:40

Серйозно пошкоджено кілька кораблів: нові деталі удару по флотилії РФ на Каспії

15:15

Як правильно обрізати малинове дерево у листопаді: влітку буде відмінний урожайВідео

15:12

Удар по Каспійській флотилії РФ: аналітик назвав імовірну мету атаки

15:07

Рішення піде на користь Україні: експерт назвав неочікуваний "плюс" від Трампа

15:03

Як почистити матрац без хімії та зайвого клопоту за 30 хвилин

15:00

Передумав: Лорак сухо відповіла на запитання про весілля

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти