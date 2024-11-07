Припинення вогню без гарантій для України: Зеленський зробив жорстку заяву

Зеленський зазначив, що припинення вогню в Україні без гарантій безпеки може допомогти Росії підготуватись до повної окупації України.

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Деякі лідери пропонували Україні припинення вонгню без гарантій безпеки / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, скріншот із відео

Про що сказав Зеленський:

На саміті в Будапешті звучали ідеї щодо припинення вогню в Україні без гарантії безпеки

Таке припинення вогню це "підготовка до продовження окупації України"

На саміті Європейської політичної спільноти деякі лідери озвучували небезпечні ідеї про припинення вогню без надання Україні гарантій безпеки. Ті, хто пропонує такі угоди без належних гарантій, — це "диванні експерти", які не мають досвіду війни і не розуміють, до яких наслідків для України можуть призвести домовленості з Росією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті.

"І мені здається дуже небезпечна риторика, яка сьогодні є, ми розуміємо, які лідери цю риторику впроваджують і піднімають. Це стосується ceasefire. Спочатку ceasefire (припинення вогню - ред.), а потім подивимося. Дуже страшний випадок для всіх наших громадян. Спочатку припинення вогню, а потім ми подивимося. Хто ви такі? Ваші діти помирають, вони там гинуть, руйнуються ваші будинки? Про що йдеться? ", - сказав Зеленський. відео дня

Президент нагадав, що режим припинення вогню з 2014 року, коли Росія окупувала Крим та частину Донбасу, завершився підготовкою до повномасштабного вторгнення.

Він зазначив, що припинення вогню без належних гарантій безпеки для України означає лише підготовку до подальшої окупації та загрози її незалежності та суверенітету.

"Це називається сьогодні "диванні експерти". По-іншому це не називається. Люди, які не пережили війну, а пережили її в книжках та фільмах. Люди, які мають роки чи місяці спілкування з Путіним, обійми тощо, але ніколи з ним не воювали. Це і є аналітика без глибокого розуміння війни, її наслідків та ризиків для себе", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що просто припинення вогню — це модель, яку зараз пропонують деякі лідери на саміті в Будапешті, а також Бразилія, Китай і, звісно, Росія.

Зеленський підкреслив, що така модель ідеальна для РФ, адже після припинення вогню неминуче настане "щось інше", і важливо усвідомлювати, що саме. Колись після припинення вогню обговорювали обмін полоненими, але, як він нагадав, цього обміну так і не сталося, і люди залишилися в ув'язненні на десятиліття. Припинення вогню тоді призвело лише до заморожування конфлікту.

Зеленський також згадав, що на початку свого президентства у 2019 році домовлявся з Путіним про обмін "всіх на всіх".

"Тоді обміняли 130 людей, а не "всіх на всіх". Тому не можна казати "потім подивимось". Це абсолютно непрофесійно, і найстрашніше - невідповідально. Чіткий план повинен бути", - підкреслив глава держави.

Угода про співробітництво у сфері безпеки Угода про співробітництво у сфері безпеки - міжнародна угода про гарантії безпеки Україні, яка визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці — військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку РФ. Документ чинний протягом десяти років з дати його підписання й передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України до НАТО до завершення строку його дії.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

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