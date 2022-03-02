ЗСУ завдають ворогові нищівної поразки

ВСУ / Фото Reuters

Збройні Сили України дали потужну відсіч російським окупантам. Для продовження наступу вони змушені проводити мобілізацію для формування резерву.

Про це сказав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Угруповання Збройних сил України здійснюють оборону певних рубежів і завдають противнику нищівної поразки в усіх напрямках", - йдеться в повідомленні.

Залужний зазначив, що в даний час окупанти втратили тактичну ініціативу і знизили темпи просування.

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Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ повідомив про сумарні орієнтовні втратах противника починаючи з першого дня війни 24.02 по 01.03 станом на 06:00.

Повідомляється, що в особовому складі загинули 5710 військових РФ, полонених – 200 осіб.

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