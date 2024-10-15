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ЗСУ почали будувати укріплення на Дніпропетровщині: чи є загроза наступу на Дніпро

Юрій Берендій
15 жовтня 2024, 16:05
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Україна повинна створювати кілька рівнів фортифікацій по всій лінії фронту, зокрема і на Дніпропетровщині, для протидії ворогу, зазначає експерт.
ЗСУ почали будувати укріплення на Дніпропетровщині: чи є загроза наступу на Дніпро
Сили оборони готуються до оборони на Дніпропетровщині / Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Французький OSINT-аналітик Клемент Молін нещодавно заявив, що на підходах до Дніпропетровської області розпочато будівництво оборонних споруд. Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в інтерв'ю Главреду оцінив загрозу наступу РФ на Дніпро.

За його словами загроза існує постійно. Ступак підкреслює, що створення оборонних укріплень — це не просто витрати, а вклад у безпеку області, міста та країни в цілому.

"Ці споруди нам будуть потрібні, тому що ніхто не знає, де буде лінія розмежування після війни. Де б не закінчилася війна, навіть умовні 5-та чи 6-та лінії оборони будуть нам потрібні. Абсолютно правильно, що фортифікації зводяться в районі Павлограда, а керівництво області та країни приділяє цьому увагу", - зазначає експерт.

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За його словами, важливо, щоб роботи проводились якісно, адже під час російського вторгнення в Харківську область лінії оборони були недороблені, і військові були змушені самостійно завершувати ці роботи.

"Тому споруди мають перевірятися не комісіями чи депутатами, а саме військовими. Навряд чи народний депутат знає, яких необхідно дотримуватися вимог до цих споруд, скільки людей має розміститися в окопах, і яких дотримуватися приписів щодо параметрів висоти, ширини і товщини. Такі рішення мають ухвалюватися військовими", - говорить військовий аналітик.

Ступак також зауважив, що українські сили повинні брати приклад із росіян, які під ударами змогли вибудувати ефективні укріплення, зокрема в Запорізькій області.

"Бачили, як вони робили свої укріплення? Там споруди в три-чотири накати: є світло, вода... Там побудовані такі споруди, що противника викурювати буде складно", - резюмував Ступак.

Хто такий Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Наступ РФ на фронті - що відомо про хід боїв

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, упродовж жовтня росіяни продовжують штурмові дії, намагаючись досягти хоча б незначних успіхів. Однак, як зазначив командир екіпажу безпілотників "Кара небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України Андрій Отченаш, багато російських військових прагнуть вижити і здаються в полон.

Крім того, російські окупанти просунулися в Торецьку на Донеччині, де вже немає цілих районів, зазначила прес-секретар ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

Представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін додав, що українські захисники щоденно фіксують значні втрати серед окупантів на сході.

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