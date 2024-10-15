'Значна частина особового складу РФ здається в полон': в ЗСУ пояснили ситуацію

80% ворожих штурмів Росії просто розбиваються.

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Окупанти мають низький моральний дух на фронті / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Весь жовтень російські агресори намагаються хоч якось продовжувати штурмові дії, аби досягти бодай якихось результатів. Однак, як зазначив командир екіпажу безпілотних авіакомплексів "Кара небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України Андрій Отченаш, значна частина особового складу РФ хоче вижити й здається в полон. Свою думку стосовно ситуації він висловив в ефірі "Еспресо".

Що відомо про бригаду НГУ "Рубіж" 4-та бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука (4 БрОП, в/ч 3018), відома також як Бригада швидкого реагування НГУ "Рубіж" — з'єднання Національної гвардії України прямого підпорядкування, що перебуває у високій бойовій готовності. Бригада створена за стандартами НАТО, ключовою відмінністю є експертне забезпечення, високоякісний відбір бійців і технічне оснащення. Дислокована у смт Гостомель Київської області. відео дня Бригада є бойовою одиницею, структура та управління якої побудовані на зразок армійських підрозділів передових країн світу. Для тактичного планування застосовується американська модель прийняття рішень. У рамках кампанії "Гвардія наступу" отримала назву "Рубіж", повідомляє Вікіпедія.

Враховуючи втрати, яких зазнає РФ, ворог, за словами Отченаша, фактично не досягає своїх цілей.

"Ми знищуємо техніку противника та значну кількість його особового складу", – зауважив Отченаш.

Як пояснив командир, є певна кількість військовополонених РФ, які добровільно здаються в полон. Причина цьому - низький морально-психологічний стан.

"Росіяни починають усвідомлювати, що їх кидають на м'ясо. 80% ворожих штурмів розбиваються об лінію оборони нашої бригади, і вони просто гинуть. Тому значна частина особового складу РФ зараз хоче вижити й здається в полон", – наголосив Отченаш.

Ситуація на фронті - що відомо

За даними BILD, ворог вже за 2 км від важливого міста на Донеччині. Аналітики зазначають, бої поблизу Курахового стають все більш серйозними.

Водночас армія РФ витісняє ЗСУ на Курщині. ISW виявив візуальні докази або заяви Росії про те, що російські війська відвоювали приблизно 46% території на українському виступі в Курській області.

Позитивним моментом є те, що ЗСУ повернули позиції в Торецьку. На геолокаційних кадрах, опублікованих 13 жовтня, помітно присутність російської 132-ї мотострілецької бригади (51-ї загальновійськової армії Південного військового округу), яка обстрілює українські сили в центрі Торецька. Це свідчить про те, що українські війська нещодавно повернули свої позиції в цьому районі.

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