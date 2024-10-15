'Немає укриттів': у ЗСУ розкрили тактику захоплення ворогом великого міста на сході

Росіяни намагаються знищувати цілі райони і просуватися там, де вже нічого не залишилося, каже Анастасія Бобовнікова.

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Бійці ЗСУ відбивають атаки ворога / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 117 окрема бригада сил ТРО

Російські окупанти просунулися в Торецьку на Донеччині, у місті вже не залишилося цілих районів, розповіла прессекретарка оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

"Ворог використовує тактику: артилерія, знищуємо місто, знищуємо райони. У Торецьку вже не те, що будинків цілих немає - там цілих районів немає. Вони просто проходять і закріплюються там, де неможливо ховатися, де немає укриттів, взагалі нічого", - повідомила вона в ефірі телемарафону.

За її словами, Торецьк має ще гірший вигляд, ніж Часів Яр, а росіяни намагаються знищувати цілі райони і просуватися там, де вже нічого не залишилося. Водночас вона повідомила про зниження штурмів у районі міста Часів Яр, порівняно з попереднім періодом.

"Ворог не може атакувати нас прямо в лоб, оскільки він зазнає дуже великих втрат. Вони намагаються вишукувати слабкі місця, обходити з флангів", - пояснила представник ЗСУ.

Місто Торецьк - що про нього відомо Торецьк (до 1936 року - Щербинівка, у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, адміністративний центр Торецької міської громади, передає Вікіпедія. Місто розташоване між залізничними станціями Фенольна близько 7 км (смт. Новгородське) на лінії Костянтинівка - Ясинувата та Магдалинівка близько 1 км на лінії Костянтинівка - Микитівка.

Речниця також повідомила, що, за даними української розвідки, противник намагається зараз використати суху погоду в області, максимально використовуючи артилерію, дрони, щоб досягти певних цілей до настання морозів.

"Тому вони не проводять якісь активні заходи підготовки до холодного періоду, на відміну від нас", - додала Бобовнікова.

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Раніше було названо катастрофічні втрати РФ на сході. Російські війська просунулися на Бахмутському напрямку, розповів Андрій Полухін.

Нагадаємо, раніше екс-співробітник СБУ назвав, яке місто під загрозою захоплення РФ. Противник спробує повторити сценарій захоплення Вугледара, попередив Іван Ступак.

Як повідомлялося, два великих міста на сході під загрозою. Російські окупанти посилили тиск на Курахівському напрямку, проте просуваються і на інших ділянках фронту, заявив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

/ Главред

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