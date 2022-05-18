ЗСУ потужно вломили окупантам на сході: спалили 220 рашистів разом з технікою

ЗСУ завдали разючого удару по окупантам РФ / Макс Левін

За добу в зоні оперативно-тактичного угруповання Схід українські військові ліквідували до 220 російських окупантів.

Як розповіли у командуванні ОТГ Схід у Facebook, українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності свого угруповання.

"Зокрема, 18 травня наші воїни відбили 7 атак російських фашистських сил", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що українські захисники знищили: особового складу - до 220 осіб, 2 танки, 2 БМП і безпілотник.

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Раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України звільнили від російських окупантів населений пункт Дементіївка в Харківській області.

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