ЗСУ потужно вломили окупантам на сході: спалили 220 рашистів разом з технікою

Українські захисники продовжують стримувати агресора і наносити разючі удари.
За добу в зоні оперативно-тактичного угруповання Схід українські військові ліквідували до 220 російських окупантів.
Як розповіли у командуванні ОТГ Схід у Facebook, українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності свого угруповання.
"Зокрема, 18 травня наші воїни відбили 7 атак російських фашистських сил", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що українські захисники знищили: особового складу - до 220 осіб, 2 танки, 2 БМП і безпілотник.
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Раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України звільнили від російських окупантів населений пункт Дементіївка в Харківській області.
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Автор: Олексій Тесля