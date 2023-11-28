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ЗСУ можуть звільнити одразу 2 області: експерт назвав важливу умову

Юрій Берендій
28 листопада 2023, 10:48
ЗСУ закріпились на лівому березі Херсонщини і продовжують військову операцію із розширення плацдарму на цьому напрямку.
ЗСУ можуть звільнити одразу 2 області: експерт назвав важливу умову
Експерт проаналізував хід бойових дій на лівому березі Дніпра / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада

Для того аби була можливість звільнити від російських окупантів територію Херсонської та Запорізької областей потрібно навести повноцінну переправу через Дніпро. Про це під час чату на Главреді розповів колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Поки що цей шматок української землі на лівому березі, над яким вдалося відновити контроль, досить невеликий. На такому невеликому шматочку досить важко створити повноцінний плацдарм для подальшого наступу і накопичити потрібну кількість збройних сил, зокрема, танкових підрозділів, важкої артилерії, створити запаси боєкомплектів для подальшого просування і потужного артилерійського удару", - зазначає Георгій Тука.

Він зауважує, що цей укріплений район слід розширювати, щоб створити повноцінний плацдарм. Саме цим і займаються військові Збройних сил України, які розташовані в цьому напрямку.

відео дня

"Росіяни одночасно намагаються відбити ділянки суші, які ми взяли під контроль. Чому їм це не вдається, я вже пояснив: Ми виграємо артилерійські дуелі, і тому противник не може підійти важкою технікою, щоб вичавити наших хлопців", - вказує Георгій Тука.

За його словами, хоча це дуже важко, нам вдається крок за кроком розширювати цей укріплений район і посилювати його.

"Звичайно, хотілося б, щоб за одну добу вдавалося звільнити 10 кв км, але, на жаль, це нереально. Тому хлопці там б'ються за кожну посадку, за кожні 100 метрів. Але процес просувається", - наголошує Георгій Тука.

Експерт вказує на те, що без належної інфраструктури для переправи через Дніпро неможливо перекинути важку бронетехніку та озброєння через річку.

"Обов'язково потрібно розглядати питання наведення понтонних переправ, а це доволі складно, бо вони одразу ставатимуть для ворога мішенями. Утім, нічого нереального немає", - резюмує Георгій Тука.

Хто такий Георгій Тука

Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Бойові дії на лівому березі Дніпра

Військовий експерт Владислав Селезньов зазначив, що Збройні сили України здійснюють вогневий контроль над частиною лівобережжя Дніпра в Херсонській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розширюють плацдарм на Лівобережжі і просуваються вперед. Сили оборони України утримують нові позиції на Лівому березі Дніпра в Херсонській області.

В Головному управлінні розвідки розкрили можливий сценарій відступу військ Російської Федерації з лівобережжя.

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