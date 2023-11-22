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Звільнення Лівобережжя: жителі зустрічають бійців ЗСУ зі сльозами на очах

Олексій Тесля
22 листопада 2023, 16:51
У мережі з'явилося відео зустрічі українських захисників у звільненому від окупантів селищі на лівому березі Дніпра Херсонської області.
Херсонщина
Жителі Херсонщини зустрічають бійців ЗСУ на Лівобережжі / скріншот

У Мережі опубліковано відео, на якому бійці Збройних сил України вітають місцевих жителів в одному зі звільнених населених пунктів Херсонської області.

Як пише журналіст Юрій Бутусов, кадри отримані з одного з селищ на лівому березі Дніпра в Херсонській області, який був нещодавно звільнений від російських загарбників.

Автор стверджує, що на відео - момент зустрічі бійців з жителями селища на лівому березі Херсонської області, який перебував під окупацією протягом півтора років.

відео дня

"Дуже зворушливі кадри, за якими так скучили українці. Як стверджує автор, на відео момент зустрічі місцевими жителями наших захисників в одному з селищ на лівому березі Херсонщини, який перебував під окупацією півтора року. Спасибі нашим воїнам і дуже сподіваємося, що найближчим часом таких відео буде все більше і більше", - додав Бутусов.

Судячи з опублікованого відео, події відбувалися 17 листопада.

Дивіться відео - українці зустрічають бійців ЗСУ на Лівобережжі:

Screenshot
Звільнення Лівобережжя / Скріншот

Просування ЗСУ на Херсонщині

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ взяли три плацдарми на Лівобережжі. Артилерійський вогонь вже дозволив українським підрозділам просунутися на різних ділянках фронту, каже Владислав Селезньов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розширюють плацдарм на Лівобережжі і просуваються вперед. Сили оборони України утримують нові позиції на Лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Як раніше повідомлялося, в ГУР розкрили сценарій здачі РФ Лівобережжя. ЗСУ ставлять перед собою завдання відтіснити ворога якнайдалі від правого берега, розповіли в Генштабі.

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Херсонська область війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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