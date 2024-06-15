УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ можуть бити по ракетних установках у РФ, НАТО послабить обмеження - Столтенберг

Ангеліна Підвисоцька
15 червня 2024, 21:26
79
Генсек НАТО заявив, що Україна має повне право бити по ракетних установках, з яких обстрілюють Харків.
Українські військові, Єнс Столтенберг
ЗСУ можуть бити по ракетних установках у РФ / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, УНІАН

Україна має повне право на знищення ракетних установок навіть на території РФ. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Йдеться про ті, якими російські окупанти обстрілюють Харків та область.

"Маємо не забувати, що ця війна розв'язана Росією як агресором. РФ окупувала частину території України. Україна має право на самозахист. Це право включає можливість знищувати військові цілі на території Росії. Ми надали 99% військової допомоги Україні, хоча поки що накладено певні обмеження на використання цього озброєння", - каже Столтенберг.

відео дня

Він також додав, що скоро НАТО послабить свої обмеження на використання зброї для ударів по РФ. Водночас Столтенберг твердо сказав, що Альянс не надсилатиме своїх військових в Україну, оскільки "не є стороною конфлікту".

"Країни Альянсу домовилися, що здійснюватимуть підготовку українських військових, однак НАТО завжди підкреслює, що ми не є стороною конфлікту. Тому ми не посилаємо наші війська в Україну", - відповів Столтенберг.

Вибухи в Харкові - ситуація в місті та області

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко наголосив, що Росія налаштована на довгу і виснажливу війну проти України. Кремль може повторити в Харкові жорстку стратегію, яку колись застосували проти сирійського Алеппо 2016 року.

"Вони просто витіснили людей. Це те, що вони хочуть практикувати навколо Харкова", - заявив Литвиненко.

Ситуація почала змінюватися, коли ЗСУ дозволили бити західним озброєнням по пускових загарбників у Бєлгородській області. За словами мера Терехова, удари ракетами по позиціях окупантів, з яких здійснювалися ракетні атаки на Харків, скоротили кількість обстрілів міста.

Наразі росіяни здійснюють Харківську операцію, щоб відтіснити українські війська від кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова в межах досяжності ствольної артилерії.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Реклама

Головне за день

"РФ обрала війну, а не дипломатію": Шольц сказав, як завершити війну та досягти миру

"РФ обрала війну, а не дипломатію": Шольц сказав, як завершити війну та досягти миру

21:56 Політика
ЗСУ можуть бити по ракетних установках у РФ, НАТО послабить обмеження - Столтенберг

ЗСУ можуть бити по ракетних установках у РФ, НАТО послабить обмеження - Столтенберг

21:26 Україна
План дій передадуть РФ, щоб зафіксувати реальний кінець війни - Зеленський

План дій передадуть РФ, щоб зафіксувати реальний кінець війни - Зеленський

20:25 Політика
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Штормити буде раз за разом: в Україну вриваються магнітні бурі 6529

Штормити буде раз за разом: в Україну вриваються магнітні бурі

Наслідки жахливі: які речі не можна купувати в секонд-хенді - повний список 3661

Наслідки жахливі: які речі не можна купувати в секонд-хенді - повний список

Відправка військ Британії в Україну: Сунак зробив неочікувану заяву 2950

Відправка військ Британії в Україну: Сунак зробив неочікувану заяву

Влаштувала голу вечірку: зрадниця Лоліта Мілявська потрапила в новий скандал 1500

Влаштувала "голу" вечірку: зрадниця Лоліта Мілявська потрапила в новий скандал

Останні новини

22:18

Арт-простір для поранених бійців: Наталія Мосейчук ініціювала тематичний спецпроєкт у лікарні ім. Мечникова

22:06

У відповідь кричали всі навколо: президент Литви раптово вигукнув гасло на Саміті мируФотоВідео

21:56

"РФ обрала війну, а не дипломатію": Шольц сказав, як завершити війну та досягти мируФото

21:26

ЗСУ можуть бити по ракетних установках у РФ, НАТО послабить обмеження - Столтенберг

20:58

Євро 2024 дайджест: день 1-2 - німці знищили шотландців, швейцарці відлупцювали угорцівВідео

Що відбувається на Саміті миру у Швейцарії: головнеЩо відбувається на Саміті миру у Швейцарії: головне
20:25

План дій передадуть РФ, щоб зафіксувати реальний кінець війни - ЗеленськийФото

19:29

Потужний циклон заливатиме майже всю Україну: де саме чекати грози, град та шквали

19:26

Україна не буде вести прямих переговорів з РФ: Жовква розставив крапки над "і"

19:13

Якщо вже миру на обрії не видно...Погляд

Реклама
18:56

Кілька годин зі світла на добу та холодна зима: песимістичний прогноз Укренерго

18:53

Зеленський назвав віцепрезиденту США головну мету Путіна в "кривавій війні"

18:32

Україна масово знищує російську ППО: в Bild розкрили суперечливу стратегію ЗСУ

18:06

Дуже оптимістичний прогноз: чи вимикатимуть світло 16 червня

17:47

Окупантів вибили з позицій: у НГУ розповіли деталі потужного удару на сході

17:29

Україна буде в НАТО, проте є одне "але": Столтенберг здивував заявою про запрошення

16:49

Шольц заговорив про закінчення війни та назвав умову переговорів із Путіним

16:23

ЗСУ наближаються до перелому: артилерійська перевага окупантів тане - WP

16:22

Чому цей день потрібно обов'язково провести з рідними: прикмети 16 червня

16:00

"Частина миротворчого процесу": Зеленський спрогнозував результати Саміту

15:58

Окупанти можуть перерізати "дорогу життя": яка небезпека чекає на ЗСУ - BILD

Реклама
15:38

Це жахливо: Слава Камінська розповіла, що сталося з її донькою

15:01

Вдарить +33 градуси: коли в Україні припиняться дощі та повернеться спека

14:59

Єрмак жорстко відповів на шантаж Путіна і назвав умову участі РФ у Саміті мируВідео

14:57

Стало відомо, на скільки дають відстрочку аграріям від мобілізації: лише певні професії

14:42

Кейт Міддлтон уперше з'явилася на публіці: який вигляд має принцеса

14:37

"Плани були зруйновані": У НАТО оцінили ситуацію на фронті в Україні

14:35

"Окупанти заблоковані 5-й день": у ЗСУ розкрили деталі боїв за Вовчанськ

14:34

Як відбілити брудні шви між плиткою: неймовірно простий трюк із содою

13:49

США виділяють Україні понад $1,5 млрд: у Байдена розкрили деталі нового пакета

13:29

Стараюся довіряти обіцянці "але": Зеленський сказав, чи може Китай допомагати РФ

13:13

3 причини, чому влітку легше худнути: неймовірний секрет, про який знають не всі

13:12

Нові деталі справи Шабуніна: військові повідомляли в ДБР про незаконні відрядження і надбавки активіста

13:10

Інсайдер розсекретив, чому донька Анджеліни Джолі відмовилася від Бреда Пітта

12:56

"Завоювання землі": Шольц відреагував на "мирний план" Путіна щодо України

12:51

Ворога вибили на двох напрямках, РФ захопила ще одне село на сході – ЗМІ

12:28

"Мир в обмін на людей - рабство": Стефанчук злісно розтоптав умови Путіна

12:25

Куди прагне думка, туди рухається тіло: рецензія на мультфільм "Думками навиворіт 2"Відео

12:08

В Україні виведуть в ремонт енергоблоки АЕС: що буде із відключеннями світла

11:49

Занадто пізно: дворецький Королівського палацу зробив сміливу заяву про Гаррі

11:40

Запускають тисячі авіабомб по Україні: Зеленський розкрив реальні цілі атак РФ

Реклама
11:36

Гітлера на зустріч у Тегеран теж не кликали: експерт про відсутність РФ на Саміті

11:08

Лише одиниці прочитають слово за 8 секунд: загадка для найкмітливіших

10:58

Церковне свято: що категорично заборонено робити 16 червня

10:33

Відправка військ Британії в Україну: Сунак зробив неочікувану заяву

10:11

Що означає "його/її ґедзь вкусив": не усі знають правильну відповідьВідео

10:00

Передумови для "мирних" переговорів: в ISW розкрили, що вимагає Путін у Заходу

09:47

У росіян знову паніка: безпілотники атакували Ростовську область РФ – деталі

09:23

Гороскоп на завтра 16 червня: Скорпіонам - розчарування, Ракам - удача на кожному кроці

09:07

Чому Захід активізувався, а Путін говорить про мир?Погляд

09:00

Без електрики по 6-12 годин і перебої з опаленням: що чекає на українців узимку

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти