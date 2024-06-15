ЗСУ можуть бити по ракетних установках у РФ, НАТО послабить обмеження - Столтенберг

Генсек НАТО заявив, що Україна має повне право бити по ракетних установках, з яких обстрілюють Харків.

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ЗСУ можуть бити по ракетних установках у РФ / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, УНІАН

Україна має повне право на знищення ракетних установок навіть на території РФ. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Йдеться про ті, якими російські окупанти обстрілюють Харків та область.

"Маємо не забувати, що ця війна розв'язана Росією як агресором. РФ окупувала частину території України. Україна має право на самозахист. Це право включає можливість знищувати військові цілі на території Росії. Ми надали 99% військової допомоги Україні, хоча поки що накладено певні обмеження на використання цього озброєння", - каже Столтенберг. відео дня

Він також додав, що скоро НАТО послабить свої обмеження на використання зброї для ударів по РФ. Водночас Столтенберг твердо сказав, що Альянс не надсилатиме своїх військових в Україну, оскільки "не є стороною конфлікту".

"Країни Альянсу домовилися, що здійснюватимуть підготовку українських військових, однак НАТО завжди підкреслює, що ми не є стороною конфлікту. Тому ми не посилаємо наші війська в Україну", - відповів Столтенберг.

Вибухи в Харкові - ситуація в місті та області

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко наголосив, що Росія налаштована на довгу і виснажливу війну проти України. Кремль може повторити в Харкові жорстку стратегію, яку колись застосували проти сирійського Алеппо 2016 року.

"Вони просто витіснили людей. Це те, що вони хочуть практикувати навколо Харкова", - заявив Литвиненко.

Ситуація почала змінюватися, коли ЗСУ дозволили бити західним озброєнням по пускових загарбників у Бєлгородській області. За словами мера Терехова, удари ракетами по позиціях окупантів, з яких здійснювалися ракетні атаки на Харків, скоротили кількість обстрілів міста.

Наразі росіяни здійснюють Харківську операцію, щоб відтіснити українські війська від кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова в межах досяжності ствольної артилерії.

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