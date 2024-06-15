УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна масово знищує російську ППО: в Bild розкрили суперечливу стратегію ЗСУ

Руслана Заклінська
15 червня 2024, 18:32
104
Для України знищувати російську ППО зараз важливіше, ніж утримувати невеликі села на Донбасі, заявив Юліан Рьопке.
Україна масово знищує російську ППО: в Bild розкрили суперечливу стратегію ЗСУ
ЗСУ змінюють стратегію під F-16 / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Збройні сили України змінюють стратегію на фронті перед прибуттям винищувачів F-16. Українські захисники зусереджуються на знищенні російської протиповітряної оборони. Про це пише аналітик Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

За його словами, удари по російських ППО, зокремв ЗРК "Бук-М2" і радіорелейному комплексу зв'язку Р-416ГМ "Граніт-М" стали щоденною практикою. Раніше ЗСУ також уразили кілька комплексів С-300 і С-400 в Криму та прикордонних областях Росії.

"На думку Рьопке, майже щоденні удари по російській ППО - частина нової стратегії України, розрахованої на прибуття винищувачів F-16 на фронт восени або взимку. Для Києва знищувати російську ППО зараз важливіше, ніж утримувати невеликі села на Донбасі. Якщо в України з'явиться перевага в повітрі, їх можна буде звільнити", - зазначили у Bild.

відео дня

Ексглава оперативного штабу Міноборони ФРН Ніко Ланге заявив Bild, що Україна активно готується до використання своїх Су-24, обладнаних британськими і французькими крилатими ракетами, а також введення F-16. Для цього захисники застосовують диверсійні операції, спеціальні дії та високоточну зброю для знищення радарів, систем повітряного спостереження і протиповітряної оборони РФ. Водночас Рьопке визначив слабкі сторони нової стратегії ЗСУ.

"По-перше, у Росії сотні систем ППО. На даний момент знищено максимум третину з них. По-друге, остаточного терміну і плану введення в бій F-16 досі немає", - пояснив аналітик.

С-400
Що відомо про С-400 / Інфографіка: Главред

Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, ЗСУ підсилили свою вогневу міць після отримання військової допомоги від США, проте цього все ще недостатньо, щоб зупинити наступ російських окупантів. Літаки F-16 дозволять Україні отримати перевагу в повітрі.

Нагадаємо, російські окупаційні війська просунулися в напрямку Часового Яру (біля Калинівки) та на Покровському напрямку (біля Яснобродівки та на південь від Новопокровського). Водночас ворог відступив у Серебрянському лісництві на Луганщині та в Кліщіївці біля Часового Яру, повідомляє Deep State.

Також армії РФ залишилося сім кілометрів до перерізання основного шляху постачання ЗСУ на Донбасі - траси T0504. Експерт BILD Юліан Рьопке розповів, що російські війська наступають на північний захід від Очеретиного, майже захопивши село Новоолександрівка.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ С-300 війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Потужний циклон заливатиме майже всю Україну: де саме чекати грози, град та шквали

Потужний циклон заливатиме майже всю Україну: де саме чекати грози, град та шквали

19:29 Синоптик
Кілька годин зі світла на добу та холодна зима: песимістичний прогноз Укренерго

Кілька годин зі світла на добу та холодна зима: песимістичний прогноз Укренерго

18:56 Україна
Зеленський назвав віцепрезиденту США головну мету Путіна в "кривавій війні"

Зеленський назвав віцепрезиденту США головну мету Путіна в "кривавій війні"

18:53 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Штормити буде раз за разом: в Україну вриваються магнітні бурі 5670

Штормити буде раз за разом: в Україну вриваються магнітні бурі

Що відбувається на Саміті миру у Швейцарії: головне 4852

Що відбувається на Саміті миру у Швейцарії: головне

Наслідки жахливі: які речі не можна купувати в секонд-хенді - повний список 3282

Наслідки жахливі: які речі не можна купувати в секонд-хенді - повний список

Відправка військ Британії в Україну: Сунак зробив неочікувану заяву 2457

Відправка військ Британії в Україну: Сунак зробив неочікувану заяву

Останні новини

19:29

Потужний циклон заливатиме майже всю Україну: де саме чекати грози, град та шквали

19:26

Україна не буде вести прямих переговорів з РФ: Жовква розставив крапки над "і"

19:13

Якщо вже миру на обрії не видно...Погляд

18:56

Кілька годин зі світла на добу та холодна зима: песимістичний прогноз Укренерго

18:53

Зеленський назвав віцепрезиденту США головну мету Путіна в "кривавій війні"

Що відбувається на Саміті миру у Швейцарії: головнеЩо відбувається на Саміті миру у Швейцарії: головне
18:32

Україна масово знищує російську ППО: в Bild розкрили суперечливу стратегію ЗСУ

18:06

Дуже оптимістичний прогноз: чи вимикатимуть світло 16 червня

17:47

Окупантів вибили з позицій: у НГУ розповіли деталі потужного удару на сході

17:29

Україна буде в НАТО, проте є одне "але": Столтенберг здивував заявою про запрошення

Реклама
16:49

Шольц заговорив про закінчення війни та назвав умову переговорів із Путіним

16:23

ЗСУ наближаються до перелому: артилерійська перевага окупантів тане - WP

16:22

Чому цей день потрібно обов'язково провести з рідними: прикмети 16 червня

16:00

"Частина миротворчого процесу": Зеленський спрогнозував результати Саміту

15:58

Окупанти можуть перерізати "дорогу життя": яка небезпека чекає на ЗСУ - BILD

15:38

Це жахливо: Слава Камінська розповіла, що сталося з її донькою

15:01

Вдарить +33 градуси: коли в Україні припиняться дощі та повернеться спека

14:59

Єрмак жорстко відповів на шантаж Путіна і назвав умову участі РФ у Саміті мируВідео

14:57

Стало відомо, на скільки дають відстрочку аграріям від мобілізації: лише певні професії

14:42

Кейт Міддлтон уперше з'явилася на публіці: який вигляд має принцеса

14:37

"Плани були зруйновані": У НАТО оцінили ситуацію на фронті в Україні

Реклама
14:35

"Окупанти заблоковані 5-й день": у ЗСУ розкрили деталі боїв за Вовчанськ

14:34

Як відбілити брудні шви між плиткою: неймовірно простий трюк із содою

13:49

США виділяють Україні понад $1,5 млрд: у Байдена розкрили деталі нового пакета

13:29

Стараюся довіряти обіцянці "але": Зеленський сказав, чи може Китай допомагати РФ

13:13

3 причини, чому влітку легше худнути: неймовірний секрет, про який знають не всі

13:12

Нові деталі справи Шабуніна: військові повідомляли в ДБР про незаконні відрядження і надбавки активіста

13:10

Інсайдер розсекретив, чому донька Анджеліни Джолі відмовилася від Бреда Пітта

12:56

"Завоювання землі": Шольц відреагував на "мирний план" Путіна щодо України

12:51

Ворога вибили на двох напрямках, РФ захопила ще одне село на сході – ЗМІ

12:28

"Мир в обмін на людей - рабство": Стефанчук злісно розтоптав умови Путіна

12:25

Куди прагне думка, туди рухається тіло: рецензія на мультфільм "Думками навиворіт 2"Відео

12:08

В Україні виведуть в ремонт енергоблоки АЕС: що буде із відключеннями світла

11:49

Занадто пізно: дворецький Королівського палацу зробив сміливу заяву про Гаррі

11:40

Запускають тисячі авіабомб по Україні: Зеленський розкрив реальні цілі атак РФ

11:36

Гітлера на зустріч у Тегеран теж не кликали: експерт про відсутність РФ на Саміті

11:08

Лише одиниці прочитають слово за 8 секунд: загадка для найкмітливіших

10:58

Церковне свято: що категорично заборонено робити 16 червня

10:33

Відправка військ Британії в Україну: Сунак зробив неочікувану заяву

10:11

Що означає "його/її ґедзь вкусив": не усі знають правильну відповідьВідео

10:00

Передумови для "мирних" переговорів: в ISW розкрили, що вимагає Путін у Заходу

Реклама
09:47

У росіян знову паніка: безпілотники атакували Ростовську область РФ – деталі

09:23

Гороскоп на завтра 16 червня: Скорпіонам - розчарування, Ракам - удача на кожному кроці

09:07

Чому Захід активізувався, а Путін говорить про мир?Погляд

09:00

Без електрики по 6-12 годин і перебої з опаленням: що чекає на українців узимку

08:54

Понад 70 дронів врадили по аеродрому РФ: в ГУР здивували подробицями атаки

08:45

Чи потрібно чистити печериці від шкірки: яка небезпека ховається у непочищених грибах

08:14

У Донецькій області окупанти прориваються вперед: аналітики розкрили ситуацію

06:35

Чому безпекова угода зі США тхне духом Будапештського меморандумуПогляд

05:30

КНР підтримує війну: експерт про "істерику" РФ і Китаю перед Самітом миру

04:56

Наслідки жахливі: які речі не можна купувати в секонд-хенді - повний списокВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти