Україна масово знищує російську ППО: в Bild розкрили суперечливу стратегію ЗСУ

Для України знищувати російську ППО зараз важливіше, ніж утримувати невеликі села на Донбасі, заявив Юліан Рьопке.

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ЗСУ змінюють стратегію під F-16 / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Збройні сили України змінюють стратегію на фронті перед прибуттям винищувачів F-16. Українські захисники зусереджуються на знищенні російської протиповітряної оборони. Про це пише аналітик Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

За його словами, удари по російських ППО, зокремв ЗРК "Бук-М2" і радіорелейному комплексу зв'язку Р-416ГМ "Граніт-М" стали щоденною практикою. Раніше ЗСУ також уразили кілька комплексів С-300 і С-400 в Криму та прикордонних областях Росії.

"На думку Рьопке, майже щоденні удари по російській ППО - частина нової стратегії України, розрахованої на прибуття винищувачів F-16 на фронт восени або взимку. Для Києва знищувати російську ППО зараз важливіше, ніж утримувати невеликі села на Донбасі. Якщо в України з'явиться перевага в повітрі, їх можна буде звільнити", - зазначили у Bild. відео дня

Ексглава оперативного штабу Міноборони ФРН Ніко Ланге заявив Bild, що Україна активно готується до використання своїх Су-24, обладнаних британськими і французькими крилатими ракетами, а також введення F-16. Для цього захисники застосовують диверсійні операції, спеціальні дії та високоточну зброю для знищення радарів, систем повітряного спостереження і протиповітряної оборони РФ. Водночас Рьопке визначив слабкі сторони нової стратегії ЗСУ.

"По-перше, у Росії сотні систем ППО. На даний момент знищено максимум третину з них. По-друге, остаточного терміну і плану введення в бій F-16 досі немає", - пояснив аналітик.

Що відомо про С-400 / Інфографіка: Главред

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, ЗСУ підсилили свою вогневу міць після отримання військової допомоги від США, проте цього все ще недостатньо, щоб зупинити наступ російських окупантів. Літаки F-16 дозволять Україні отримати перевагу в повітрі.

Нагадаємо, російські окупаційні війська просунулися в напрямку Часового Яру (біля Калинівки) та на Покровському напрямку (біля Яснобродівки та на південь від Новопокровського). Водночас ворог відступив у Серебрянському лісництві на Луганщині та в Кліщіївці біля Часового Яру, повідомляє Deep State.

Також армії РФ залишилося сім кілометрів до перерізання основного шляху постачання ЗСУ на Донбасі - траси T0504. Експерт BILD Юліан Рьопке розповів, що російські війська наступають на північний захід від Очеретиного, майже захопивши село Новоолександрівка.

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