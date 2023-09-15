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В Україні ліквідовано вже другого командира елітного 247-го полку ВДВ

Анна Ярославська
15 вересня 2023, 08:48 оновлено 15 вересня, 08:54
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Сили ДШП проводять контратаки на критичних ділянках фронту. Смерть Попова підтверджує оцінку ISW про те, що контратаки ще більше послаблять ці підрозділи.
Василь Попов
Василь Попов нещодавно вступив на посаду / Колаж: Главред, фото: ВК

Під час вторгнення в Україну був ліквідований командир 247-го десантно-штурмового полку Василь Попов. Він є вже другим командиром цього полку, який загинув під час бойових дій в Україні.

Вперше про втрату командира полку 10 вересня написав прокремлівський блогер Єгор Гузенко.

Вже через кілька днів в забороненій в Україні соцмережі ВКонтакте було опубліковано вірш, присвячений пам'яті Василя Попова, пише Медіазона.

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Високопоставленому окупанту Попову на час загибелі було 38 років. Як пише Гузенко, Попова призначили командиром 247 полку нещодавно. Місяць тому полк очолював інший військовий - Петро Попов.

Цей підрозділ входив до складу 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, дислокувався в Ставрополі. Зазнав великих втрат на початку повномасштабного вторгнення в Україну. У перші сім днів в полку було не менше 60 військових загиблими, коли вони штурмували Миколаїв.

"Серед них був і командир полку Костянтин Зизевський. Крім того, відомо про загибель командира 2-го батальйону цього полку Дмитра Лисицького, він загинув наприкінці березня 2023 року", — повідомляє Медіазона.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що ймовірно Василь Попов у серпні або вересні змінив Петра Попова на посаді командира 247-го полку.

Підрозділи 247-го полку діють в районі кордону Донецько-Запорізької області.

ISW раніше оцінював, що відносно елітні сили ДШП проводять обмежені контратаки на критичних ділянках фронту. Смерть Василя Попова підтверджує оцінку ISW про те, що контратаки, ймовірно, ще більше послаблять ці підрозділи.

Як повідомляв Главред, українські військові ліквідували на фронті російського полковника Євгена Писаренка, який був командиром одного із загонів спецпідрозділу Кадирова "Ахмат".

На війні в Україні ліквідовано генерала російської окупаційної армії Дмитра Ульянова. Він був командиром мобілізованих з Татарстану.

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