"До останнього подиху боронив рідну землю": на Донеччині загинув молодий захисник

З початку повномасштабного вторгнення РФ захисник повернувся з-за кордону та добровольцем став на захист України.

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На Донеччині загинув молодий захисник / Колаж: Главред, фото: VOLOSIV@??

У тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув 29-річний захисник Володимир Табак. Свій останній бій воїн прийняв 13 вересня в районі населеного пункту Григорівка Донецької області. Трагічну звістку повідомили на Fecbook-сторінці села Волосів Івано-франківської області, звідки захисник родом.

Володимир служив кулеметником у стрілецькому батальйоні 56 окремої мотопіхотної бригади. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він повернувся з-за кордону та добровольцем став на захист України.

"До останнього подиху герой боронив рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність", - написала староста села Людмила Станчук. відео дня

Життя героя обірвалося 13 вересня. Він загинув внаслідок мінометного обстрілу військами РФ українських позицій в селі Григорівка Донецької області.

"Мужні герої віддають найцінніше – своє життя для того, щоб ми могли жити. Ціною свого життя Володимир здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка – віддав його за цілісність і незалежність України. Тепер його ім'я буде вписане в історію нашої громади та України, як воїна-героя", - пише Людмила Станчук.

Як повідомляв Главред, у боях на Донбасі загинув командир протитанкового відділення. Олександр Рицький загинув при виконанні бойового завдання біля села Іванівське Бахмутського району Донецької області.

Також повідомлялося, що у тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув 21-річний захисник Євген Мітін із Херсонської області. Він був єдиним сином своїх батьків.

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