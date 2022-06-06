Українські бійці ліквідували капітана окупантів з депресивної російської глибинки

Українські бійці ліквідували капітана окупантів Антонова / Генштаб ЗСУ, https://t.me/a_shtirlitz

Бійці ЗСУ провели операцію з ліквідації капітана армії окупанта Юрія Антонова, який приїхав воювати проти українців з глибокої та депресивної російської глибинки - Забайкальського краю. Таку інформацію на своєму каналі в месенджері Telegram опублікував офіцер ЗСУ і відомий блогер Анатолій "Штефан" Штірліц.

Як констатував український військовий, капітан окупантів Антонов вже офіційно "денацифікований" і "демілітаризований".

Буквально за день до цього в Україні також бійцями ЗСУ був ліквідований Російський генерал-майор Роман Кутузов - командир 1-го армійського корпусу угруповання терористів "ДНР". Російські ЗМІ швидко підтвердили смерть окупанта. Він загинув, за попередніми даними, в районі села Миколаївка (Донецька область). Є відомості, що Кутузову самому довелося вести терористів в атаку.

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Нагадаємо, раніше під Харковом українськими військовими був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з Бурятії Володимир Анданов, відомий під позивним "Ваха".

На Донбасі він воював проти ЗСУ в роті спецназу НЗФ "Ольхон". У 2017 році він повернувся до Бурятії. У 2022 році Анданов взяв участь у так званій "спецоперації" РФ. Є інформація, що, імовірно, Ваху ліквідував снайпер ЗСУ.

До того українські бійці ліквідували Бато Басанова, який був чемпіоном РФ з танкового біатлону. 25-річний російський загарбник згорів у власному танку.

Як пишуть в російських пабліках, рідні отримали замість Басанова чорний мішок і орден "За мужність".

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