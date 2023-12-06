"Ситуація критична": офіцер прямо сказав, чи будуть ЗСУ виходити з Авдіївки

Російські окупанти штурмують позиції українських військових, кидають в атаку величезну кількість особового складу та техніки.

https://glavred.net/ukraine/situaciya-kritichna-oficer-pryamo-skazav-chi-budut-zsu-vihoditi-z-avdijivki-10522846.html Посилання скопійоване

ЗСУ не планують виходити з Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Українські військові в Авдіївці б'ють рекорди по ліквідації російських окупантів. Однак це не зупиняє ворога і росіяни продовжують кидати величезну кількість живої сили та техніки на штурм міста. Українські військові не планують виходити з Авдіївки. Про це в ефірі Еспресо заявив офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов.

Він додав, що Авдіївка від початку повномасштабного вторгнення була під загрозою оточення.

"Росіяни вже 2 роки заявляють про взяття міста. Тому зараз нам не треба залишати Авдіївку. Звичайно, ситуація критична на півночі й у районі промзони. Але є польові командири кожної бригади, і тільки разом домовившись можливий якийсь відступ, чи відхід на другу лінію. Але про відступ ЗСУ зараз ніхто не говорить", - каже Морозов. відео дня

Росіяни щодня здійснюють масові атаки. Командування розстрілює тих окупантів, хто відмовляється йти в наступ.

"Якщо російські військові відмовляються йти на штурм, то їх показово розстрілюють перед строєм. У Росії ще є мобілізаційний ресурс. Наразі спостерігаємо новий резерв, звідки росіяни починають брати мобілізованих, - це нелегали й мігранти, яких примусово мобілізують. Дійсно, Авдіївка б'є рекорди по ліквідації противника у живій силі й техніці. Ворог намагається оточити Авдіївку, але для українських захисників цей ворожий план не є новим", - додав Морозов.

Ситуація в Авдіївці

Основні сили окупантів в районі Авдіївки, які призначені для захоплення міста, вичерпані, написали аналітики DeepState. Проте ворог. як і раніше, має тотальну перевагу за чисельністю військ.

Окупанти намагаються перерізати логістику ЗСУ під Авдіївкою, розповів Віталій Барабаш. За його словами, загарбники постійно атакують коксохімічний завод і всіляко намагаються потрапити до самого міста.

Війська РФ хочуть захопити Авдіївку до Нового року і масово кидають туди піхоту, розповіли родичі російських мобілізованих опозиційним ЗМІ. Нібито після окупації міста Росія "збирається піти на перемовини" із Україною.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.