"Ситуація критична": офіцер прямо сказав, чи будуть ЗСУ виходити з Авдіївки

Українські військові в Авдіївці б'ють рекорди по ліквідації російських окупантів. Однак це не зупиняє ворога і росіяни продовжують кидати величезну кількість живої сили та техніки на штурм міста. Українські військові не планують виходити з Авдіївки. Про це в ефірі Еспресо заявив офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов.
Він додав, що Авдіївка від початку повномасштабного вторгнення була під загрозою оточення.
"Росіяни вже 2 роки заявляють про взяття міста. Тому зараз нам не треба залишати Авдіївку. Звичайно, ситуація критична на півночі й у районі промзони. Але є польові командири кожної бригади, і тільки разом домовившись можливий якийсь відступ, чи відхід на другу лінію. Але про відступ ЗСУ зараз ніхто не говорить", - каже Морозов.відео дня
Росіяни щодня здійснюють масові атаки. Командування розстрілює тих окупантів, хто відмовляється йти в наступ.
"Якщо російські військові відмовляються йти на штурм, то їх показово розстрілюють перед строєм. У Росії ще є мобілізаційний ресурс. Наразі спостерігаємо новий резерв, звідки росіяни починають брати мобілізованих, - це нелегали й мігранти, яких примусово мобілізують. Дійсно, Авдіївка б'є рекорди по ліквідації противника у живій силі й техніці. Ворог намагається оточити Авдіївку, але для українських захисників цей ворожий план не є новим", - додав Морозов.
Ситуація в Авдіївці
Основні сили окупантів в районі Авдіївки, які призначені для захоплення міста, вичерпані, написали аналітики DeepState. Проте ворог. як і раніше, має тотальну перевагу за чисельністю військ.
Окупанти намагаються перерізати логістику ЗСУ під Авдіївкою, розповів Віталій Барабаш. За його словами, загарбники постійно атакують коксохімічний завод і всіляко намагаються потрапити до самого міста.
Війська РФ хочуть захопити Авдіївку до Нового року і масово кидають туди піхоту, розповіли родичі російських мобілізованих опозиційним ЗМІ. Нібито після окупації міста Росія "збирається піти на перемовини" із Україною.
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