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Загрозливо критична ситуація: експерт про оборону Авдіївки до Нового року

Єлизавета Бельмас
6 грудня 2023, 13:28
Росія не залишає спроб захопити Авдіївку.
Експерт про оборону Авдіївки до Нового року
Експерт про оборону Авдіївки до Нового року / колаж: Главред, фото: 241 Про СТРО, 22 ОМБ

Авдіївку в Донецькій області намагаються захопити близько 40 тисяч окупантів, у разі реалізації плану ціна для них буде дуже високою. Про це заявив військовий експерт Олександр Коваленко.

У російських загарбників досить великі резерви, тому їх наступ навряд чи зупиниться до Нового року.

За словами експерта, ситуація в районі Авдіївки загрозливо критична, але незважаючи ні на що українські війська контролюють напрямки, які не дозволяють реалізувати повне захоплення міста. Це найголовніший фактор в обороні Авдіївки.

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Особливо важлива оборона українських захисників у західному секторі, навіть за умови чисельної переваги ворога. Однак незважаючи на велику кількість особового складу, що налічує 40 тисяч солдатів - їм поки так і не вдалося реалізувати план щодо Авдіївки.

"Якщо навіть вони досягнуть своєї мети, якою ціною це їм вдасться", — заявив фахівець.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, російські війська намагаються захопити селище Степове, розташоване поблизу Авдіївки, щоб перерізати логістичні шляхи Збройних сил України. Незважаючи на ці спроби, окупанти поки не володіють цим населеним пунктом. Про це повідомив голова Авдіївської міської Військової адміністрації Віталій Барабаш у коментарі для Радіо Свобода.

Також стало відомо, що родичі російських мобілізованих поскаржилися своєму диктатору Володимиру Путіну на "м'ясні штурми" окупантів під Авдіївкою, пише видання. У листі до кремлівського голови, який підписали понад 100 осіб, родичі військовослужбовців в/ч 95411 назвали дії командування РФ "навмисним винищенням". За словами росіян, окупантів утримують в окопах за 700 м від Авдіївки під обстрілами ЗСУ понад 10 місяців.

Крім іншого, спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів про ситуацію, яка відбувається на Авдіївському напрямку. Там тривають активні піхотні атаки окупантів. Ворог продовжує втрачати особовий склад сотнями. Крім цього, окупанти здаються в полон. Спікер розповів, що операційній зоні ОСУВ "Таврія" за добу в полон здалися близько 80 військовослужбовців ворога. На Авдіївському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога.

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війна в Україні Авдіївка
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