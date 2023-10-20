Підірвали разом з окупантами: нові деталі операції партизанів в Мелітополі

Уночі, мелітопольські партизани влаштували вибух автомобіля, на якому їздили російські окупанти. Останні регулярно вчиняли грабежі порожніх квартир у місті.

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Нові деталі операції партизанів в Мелітополі / Колаж Главред, фото: телеграм Іван Федоров, скріншот із відео

Вночі, 20 жовтня, партизани з Мелітополя, який перебуває під окупацією росіян, підірвали автомобіль з окупантами-мародерами. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

За його словами, окупанти регулярно відстежували та грабували у Мелітополі порожні квартири, тоді як за ними стежили сили опору.

"За уточненою інформацією, нічний вибух у Мелітополі - це мінус авто з окупантами-мародерами. Під час чергового нічного полювання в районі Авіамістечка, саме в момент завантаження награбованого в авто, і стався вибух", - написав Федоров.

відео дня

Деталі підриву автомобіля з окупантами-мародерами:

Деталі вибуху в Мелітополі / скріншот

Дивіться відео з підривом автомобіля мародерів в Мелітополі:

Мер Мелітополя також резюмував, що за майже два роки окупації, ворогу все ще неспокійно навіть під час комендантського часу вночі.

Обстановка в Мелітополі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 20 жовтня у тимчасово окупованому Мелітополі було голосно - в місті гриміли вибухи. Про "бавовну" в Мелітополі повідомив легітимний мер міста Іван Федоров.

Також, з початку окупації Мелітополя Росією у лютому 2022 року гаряча лінія "Викрадені мелітопольці" зафіксували 311 викрадень, при цьому в полоні досі перебувають 107 осіб, а доля ще 56 невідома. Як кажуть співробітники лінії "Викрадені мелітопольці", реальна кількість викрадених місцевих жителів в 3-4 рази вище.

Водночас, Сили спеціальних операцій підірвали потяг російських окупаційних військ у Мелітополі. Операція відбулась вранці 13 жовтня. Внаслідок успішних дій ССО, окупанти на Запорізькому напрямку залишаться без боєприпасів та пального.

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