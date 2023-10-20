Підірвали разом з окупантами: нові деталі операції партизанів в Мелітополі

Вночі, 20 жовтня, партизани з Мелітополя, який перебуває під окупацією росіян, підірвали автомобіль з окупантами-мародерами. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
За його словами, окупанти регулярно відстежували та грабували у Мелітополі порожні квартири, тоді як за ними стежили сили опору.
"За уточненою інформацією, нічний вибух у Мелітополі - це мінус авто з окупантами-мародерами. Під час чергового нічного полювання в районі Авіамістечка, саме в момент завантаження награбованого в авто, і стався вибух", - написав Федоров.
Деталі підриву автомобіля з окупантами-мародерами:
Дивіться відео з підривом автомобіля мародерів в Мелітополі:
Мер Мелітополя також резюмував, що за майже два роки окупації, ворогу все ще неспокійно навіть під час комендантського часу вночі.
Обстановка в Мелітополі
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 20 жовтня у тимчасово окупованому Мелітополі було голосно - в місті гриміли вибухи. Про "бавовну" в Мелітополі повідомив легітимний мер міста Іван Федоров.
Також, з початку окупації Мелітополя Росією у лютому 2022 року гаряча лінія "Викрадені мелітопольці" зафіксували 311 викрадень, при цьому в полоні досі перебувають 107 осіб, а доля ще 56 невідома. Як кажуть співробітники лінії "Викрадені мелітопольці", реальна кількість викрадених місцевих жителів в 3-4 рази вище.
Водночас, Сили спеціальних операцій підірвали потяг російських окупаційних військ у Мелітополі. Операція відбулась вранці 13 жовтня. Внаслідок успішних дій ССО, окупанти на Запорізькому напрямку залишаться без боєприпасів та пального.
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