Крилата ракета влучила в будівлю міськради в Харкові

РФ продовжує бомбити мирне місто.
Російські окупанти потрапили крилатою ракетою в будівлю Харківської міської ради.
"Щойно, Харків, пряме влучання крилатою ракетою в будівлю міськради", - написав заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха у Facebook
Раніше повідомлялося, що під час бомбардування площі Свободи в Харкові використовувалися ракети Калібр, які є на озброєнні тільки на озброєнні в РФ.
Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозев стверджує, що, судячи з відеозаписів, 1 березня удар по центральній площі Харкова завдали крилатою ракетою, яка за своїми обрисами і розмірами нагадує Калібр. Такі ракети стоять тільки на озброєнні російської армії, зазначив Грозєв в публікації у своєму Twitter.
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Автор: Сергій Коломієць