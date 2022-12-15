ЗСУ тримають під вогнем логістику на лівобережжі Херсонщини, війська РФ панікують - ОК Південь

Окупанти Росії намагаються показати, що вони нібито тримають контроль над правим берегом Дніпра і тому обстрілюють частину Херсонщини, звідки вони втекли.

Війська України змушують окупантів змінювати місця дислокації - Гуменюк / Колаж 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, УНІАН

Сили оборони України встановили вогневий контроль над логістикою російських окупаційних військ на лівобережжі Херсонської області. Загарбники демонструють панічні настрої і намагаються змінювати свої місця дислокації. Вони обстрілюють правий берег Дніпра, щоб показати нібито "контроль" над територіями Херсонщини, звідки їх вибили. Про це заявила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що вогневий контроль ЗСУ над логістикою окупантів на лівобережжі Херсонської області змушує ворога в паніці переміщати свої сили і засоби.

"Те, що вони намагаються переконати, що і лівий берег повністю під їх контролем, але все ж ми спостерігаємо певні панічні настрої щодо переміщення техніки, озброєння. Намагаються вишукувати нові місця дислокації у зв'язку з тим, що установка вогневого контролю по тому напрямку їх змушує переміщатися", - сказала Гуменюк.

Також вона додала, що війська РФ через таку ситуацію перебувають у напрузі і посилюють тиск на місцевих жителів.

"У них відбувається їх звичайна вже народна така забава — вони постійно пакують речі, складають, перекладають намародеренное майно і вишукують, в який бік його переміщати, тому що розуміють, що тиск буде продовжуватися. Паралельно з цим вони посилюють поліцейські методи впливу на місцеве населення, оскільки намагаються їх хоч якось переконати, що їх „влада" - це влада. Але їм віри немає", - підкреслила Наталія Гуменюк.

Ситуація у Херсонській області

Армія України вибила окупантів РФ з правобережжя Херсонської області. Вони пішли на лівий берег Дніпра і звідти ведуть обстріли Херсона та інших звільнених районів.

В Інституті вивчення війни відзначали, що війська Росії бачать серйозну загрозу у можливому звільненні українською армією Кінбурнської коси. Загарбники побоюються просування ЗСУ до лівобережжя Херсонщини.

Речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк підтвердила, що сили оборони України проводять операцію зі звільнення Кінбурнської коси.

Про успіхи українських військ говорити поки зарано. Операція проходить в режимі тиші.

Дивіться відео ТСН - війська Росії обстріляли будівлю Херсонської ОВА

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