Війська РФ під ударами ЗСУ відступили на 15-20 км углиб лівобережжя Херсонщини – ОК Південь

На Росію чекають проблеми із забезпеченням свого угруповання на Херсонщині / Колаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка (ілюстративне фото), скріншот YouTube

Сили оборони України завдають ударів по позиціях військ Росії на захопленому лівобережжі Херсонської області. Окупанти змушені зміщуватися вглиб території на 15-20 кілометрів від споруджених оборонних редутів. ЗСУ встановлюють вогневий контроль над логістикою ворога, тому росіянам буде складно забезпечувати своє угруповання. Про це заявила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі Еспресо ТВ вона розповіла про те, що російська армія може погрожувати обстрілами звільненому Херсону. Українські війська використовують засоби контрбатарейної боротьби, щоб відсунути ворожі підрозділи.

За її словами, на лівобережжі Херсонської області окупанти вже змушені відступати вглиб від берега приблизно на 15-20 кілометрів.

"У зв'язку з чим спостерігається певна активність ворожих військ на лівому березі Дніпра щодо (руху) вглиб від берега на 15-20 км", - сказала Гуменюк.

Також вона підкреслила, що ЗСУ встановлюють вогневий контроль над наземною логістикою військ РФ. Окупанти зіткнуться зі складнощами в забезпеченні свого угруповання.

Україна звільнила Херсон

Сили оборони України 11 листопада увійшли до Херсона, який з березня перебував під російською окупацією.

У місті з'явилися державні прапори. Місцеві жителі з радістю і щастям зустрічали українських бійців.

Президент Володимир Зеленський 14 листопада прибув до звільненого Херсона. Він заявив, що Україна не вірить заявам Росії про, мовляв, "перемовини" і буде продовжувати звільняти свої території. Над містом підняли державний прапор України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що на лівобережжі Херсонської області йдуть бої. Зокрема, йшлося про населені пункти Олешки та Гола Пристань. Арестович припустив, що там діють партизани.

Дивіться відео ТСН - що відбувається у звільненому Херсоні

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