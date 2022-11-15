УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Війська РФ під ударами ЗСУ відступили на 15-20 км углиб лівобережжя Херсонщини – ОК Південь

15 листопада 2022, 13:51

ЗСУ встановлюють вогневий контроль над логістикою противника, окупантам Росії буде непросто підвозити резерви та боєприпаси, сказала Наталія Гуменюк.

ВСУ, Гуменюк ОК Південь
На Росію чекають проблеми із забезпеченням свого угруповання на Херсонщині / Колаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка (ілюстративне фото), скріншот YouTube

Сили оборони України завдають ударів по позиціях військ Росії на захопленому лівобережжі Херсонської області. Окупанти змушені зміщуватися вглиб території на 15-20 кілометрів від споруджених оборонних редутів. ЗСУ встановлюють вогневий контроль над логістикою ворога, тому росіянам буде складно забезпечувати своє угруповання. Про це заявила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі Еспресо ТВ вона розповіла про те, що російська армія може погрожувати обстрілами звільненому Херсону. Українські війська використовують засоби контрбатарейної боротьби, щоб відсунути ворожі підрозділи.

За її словами, на лівобережжі Херсонської області окупанти вже змушені відступати вглиб від берега приблизно на 15-20 кілометрів.

"У зв'язку з чим спостерігається певна активність ворожих військ на лівому березі Дніпра щодо (руху) вглиб від берега на 15-20 км", - сказала Гуменюк.

Також вона підкреслила, що ЗСУ встановлюють вогневий контроль над наземною логістикою військ РФ. Окупанти зіткнуться зі складнощами в забезпеченні свого угруповання.

Україна звільнила Херсон

Сили оборони України 11 листопада увійшли до Херсона, який з березня перебував під російською окупацією.

У місті з'явилися державні прапори. Місцеві жителі з радістю і щастям зустрічали українських бійців.

Президент Володимир Зеленський 14 листопада прибув до звільненого Херсона. Він заявив, що Україна не вірить заявам Росії про, мовляв, "перемовини" і буде продовжувати звільняти свої території. Над містом підняли державний прапор України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що на лівобережжі Херсонської області йдуть бої. Зокрема, йшлося про населені пункти Олешки та Гола Пристань. Арестович припустив, що там діють партизани.

Дивіться відео ТСН - що відбувається у звільненому Херсоні

Інші новини:

ЗСУ війська Росії Херсонська область Наталія Гуменюк
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:45

"У нас завжди залишається Париж": Джим Керрі протролив росіян, які заборонили йому в'їзд до РФ

14:18

Звинуватив ЦРУ: Пригожин знайшов винних у страті "вагнерівця" НужинаВідео

14:16

Ідеальна кандидатура: імена чоловіків, які стануть найкращими сім'янинамиВідео

14:05

Його рідні в курсі: Данилко розповів, як зважився продати легендарне авто Фредді Мерк'юріВідео

14:05

Гороскоп на завтра 16 листопада 2022: Терези будуть лінуватися, а Козероги - вчитися

Реклама
14:00

"Божевільний тиждень": куди Росія націлила свої сили і де готує наступ-гороскоп для УкраїниВідео

13:51

Війська РФ під ударами ЗСУ відступили на 15-20 км углиб лівобережжя Херсонщини – ОК ПівденьВідео

13:26

Путініст Харатьян лицемірно розповів, як його дочка в Швеції страждає від русофобівВідео

13:06

Армія України готові битися взимку, пауза на фронті під питанням - посол БританіїВідео

13:03

Ковзанка під ногами перехожого: що потрібно зробити, щоб взуття не ковзало по льоду

12:53

"Умови Києва неадекватні": Лавров вибухнув вимогами "дисциплінувати" ЗеленськогоВідео

12:23

Хто з фіналістів Голосу країни-12 мріє про Марс, а хто чекає на дитину: ТОП-5 фактів про учасниківВідео

12:11

ЗСУ наступають на Луганщині, лінія фронту поступово наближається до Рубіжного та Кремінної - ГайдайВідео

12:07

Макрон попросив Сі Цзіньпіна змусити Путіна повернутися за стіл переговорів - ЗМІ

11:50

Лаврове дерево вдома принесе багатство і вбереже від біди: які ще прикмети з ним пов'язані

11:39

У Мелітополі підірвали колаборанта Трухіна просто під його під’їздом: подробиціВідео

11:38

Дмитро Комаров у Херсоні потрапив під ворожий обстріл після візиту президента ЗеленськогоВідео

11:32

РФ повинна буде негайно повернути Крим: Путін отримав особисте попередження від США - ЗМІ

11:17

За 170 км від Херсона: росіяни вибрали нову "столицю" окупованих територій на півдні – розвідка БританіїВідео

10:48

Сі Цзіньпін на G20 виступив за припинення війни, але не засудив вторгнення РФ в Україну

Реклама
10:43

Як помити посуд без миючих засобів: 3 способи від досвідчених господинь

10:39

Зеленський заявив, що жодного "Мінська-3" не буде: у Путіна закотили істерику щодо "перемовин"Відео

10:38

РФ не хоче йти з решти окупованих територій, будуть важкі бої – ПентагонВідео

10:22

Чи можна мити голову при температурі та коли це категорично заборонено

09:58

У боях за Херсонщину загинув чемпіон світу з хортингу, воїн Нацгвардії Валерій СкоренцовВідео

09:56

Що можна зробити зі шкарпеток без пари: 3 оригінальні застосування "самотніх" речей

09:34

Гороскоп на сьогодні 15 листопада: Раки зможуть розслабитися, а Скорпіони повинні попрацювати

09:19

На Запоріжжі в авто підірвали відомого колаборанта ЗубарєваВідео

09:14

G19 замість G20: Зеленський на саміті "Великої двадцятки" запропонував остаточно прибрати звідти РФВідео

09:13

Війна лавандою не пахне: про інцидент у потязі УЗПогляд

08:58

Президент Індонезії відкрив саміт G20 закликом зупинити війну, але не уточнив яку

08:54

Солістка групи KAZKA вперше розповіла про свого коханогоВідео

08:33

ЗСУ влучили у штаб окупантів на Луганщині: 30 загарбників загинули, багато пораненихВідео

08:33

На лівобережжі Херсонщини в Олешках і Голій Пристані йдуть бої - АрестовичВідео

08:26

Дорофєєва показала пікантне фото з юності: Кацурін приревнувавВідео

08:17

Армія РФ може вийти з Донецька, як вийшла з Херсона - генерал

07:50

Експерт спрогнозував, наскільки великі шанси, що РФ розв'яже ядерну війнуВідео

07:16

Після відступу з Херсона Росія посилить бойові дії в Донецькій області - ISW

07:05

5 речей на кухні, які всі забувають регулярно змінювати: деякі небезпечні для здоров’я

06:47

Херсон і Балі: чи правильний вибір зробив ЗеленськийПогляд

Реклама
06:35

Зеленський на саміті G20 назвав умови припинення війни

05:38

Замість землі - туалетний папір: як виростити зелень на підвіконні

05:00

Запах гару миттєво зникне: як врятувати пригорілу стравуВідео

04:10

Вріже мороз -17 і завалить заметами снігу: Україну чекає непогожий місяць

03:20

Божественний салат Чорна перлина на Новий рік 2023: рецепт справжнього делікатесуВідео

02:04

Знаменита українська спортсменка похвалилася грім-стегнами в спортивному міні

01:35

Китай почне допомагати РФ у війні проти України за однієї умови – КусаВідео

01:24

Катували струмом та топили у воді: мешканці Херсона розповіли про жахи російської окупаціїВідео

00:51

Прикмети на 15 листопада: які 2 речі не можна робити в самий неприємний день місяцяВідео

00:10

Військовий 7 годин їхав у тамбурі: в Укрзалізниці розповіли деталі скандалу через "поганий запах"

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти