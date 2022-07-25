ЗСУ "денацифікували" безграмотного окупанта, який грозився "порвати" українців

ЗСУ ліквідували безграмотного окупанта з Осетії / Колаж Reuters, Радіо Свобода

ЗСУ знищили безграмотного російського окупанта з Північної Осетії, який хотів "порвати" всіх українців. В Україні він воював "з перших годин" повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

Українські воїни ліквідували 30-річного Валерія Берієва, який навіть не навчився писати російською мовою. Зате він знайшов час, щоб повоювати у Сирії, Лівії та на Донбасі.

У своєму погрожуючому повідомленні про "знищення" українців він зміг написати правильно лише два коротеньких слова - "даже" и "мы".

ЗСУ ліквідували безграмотного окупанта / СтратКом ЗСУ

У російських пабліках пишуть, що Берієв був ліквідований на Донбасі. Тіло його повезуть аж у Владикавказ.

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Як повідомляв Главред, за останній тиждень Збройні Сили України пошкодили всі три мости, які з'єднують основні траси з Херсоном. При цьому днями партизани підірвали залізницю поблизу Новобогданівки в 30 км на північ від окупованого Мелітополя.

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Нагадаємо, українські військові на південному напрямку знищили командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення Нацгвардії противника та склади з боєприпасами.

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