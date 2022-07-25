ЗСУ "денацифікували" безграмотного окупанта, який грозився "порвати" українців

Російський окупант воював у Сирії, Лівії та Україні.
ЗСУ знищили безграмотного російського окупанта з Північної Осетії, який хотів "порвати" всіх українців. В Україні він воював "з перших годин" повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.
Українські воїни ліквідували 30-річного Валерія Берієва, який навіть не навчився писати російською мовою. Зате він знайшов час, щоб повоювати у Сирії, Лівії та на Донбасі.
У своєму погрожуючому повідомленні про "знищення" українців він зміг написати правильно лише два коротеньких слова - "даже" и "мы".
У російських пабліках пишуть, що Берієв був ліквідований на Донбасі. Тіло його повезуть аж у Владикавказ.
Дивіться онлайн новини Донбасу
Як повідомляв Главред, за останній тиждень Збройні Сили України пошкодили всі три мости, які з'єднують основні траси з Херсоном. При цьому днями партизани підірвали залізницю поблизу Новобогданівки в 30 км на північ від окупованого Мелітополя.
читайте такожЗСУ за тиждень знищили 21 склад БК, 17 баз і два командні пункти окупантів
Нагадаємо, українські військові на південному напрямку знищили командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення Нацгвардії противника та склади з боєприпасами.
Інші новини:
- "Кістки збирали": ударним дроном знищено ворожий Т-72 та 15 окупантів
- Відповідь за обстріли Миколаєва: ЗСУ знищили російський комплекс С-300
- ЗСУ на Півдні знищили командний пункт російського спецназу і понад 20 одиниць техніки