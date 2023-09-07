ЗСУ дають жару окупантам на одному з напрямків: перелякані росіяни здаються в полон

За останню добу загальні втрати російських загарбників в особовому складі склали 307 осіб.

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ЗСУ дають жару окупантам на Таврійському напрямку / Колаж: Главред, фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, 14 ОМБр Романа Великого

Збройні сили України на Таврійському напрямку продовжують досягати успіхів. Наші воїни звільнили ще кілька кілометрів української землі. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

"Вчора воїни Сил оборони Таврійського напрямку мали певні успіхи південніше Роботиного та західніше Вербового. Звільнено ще пару кілометрів української землі. Також що знаково, на мою думку, російські окупанти продовжують здаватися в полон. Вчора їх було шість, а за останній тиждень зберегти собі життя вирішили понад 20 осіб", - розповів Штупун.

За його словами, українські захисники минулої доби знищили 59 одиниць ворожої військової техніки. Зокрема, один танк, 13 бойових броньованих машин, шість артилерійських систем та міноментів, три протитанкових засоби, 30 різного роду безпілотників та шість одиниць автомобільної техніки.

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Крім того, окупанти назавжди втратили три склади боєприпасів. Загальні втрати ворога в особовому складі склали 307 осіб (безповоротні – 114, поранені – 187, полон – 6).

Штупун уточнив, що зараз бойові дії відбуваються між першою та другою російськими лініями оборони.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, ЗСУ наступають на півдні й прорвали оборону росіян. Речник Генштабу Павло Ковальчук повідомив, що підрозділи ЗСУ просунулися на півдні від звільненого Роботиного в Запорізькій області.

Окрім того, Центр національного спротиву повіломив, що окупанти готуються до втечі з Запорізької області. Загарбники грабують підприємства й вивозять обладнання у невідомому напрямку. Окупанти у Токмаці розробили план вивозу також інших матеріальних цінностей.

Нещодавно в ISW заявили, що ЗСУ просунулися на кількох напрямках. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на південь від Бахмута та зміцнюють позиції в цьому районі.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що російські окупанти формують "ударний кулак" на Куп’янському напрямку із сотень тисяч військових, але планування, асиметричні дії та рельєф дозволяють нівелювати перевагу у кількості.

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