"Пливли на ротацію": у ЗСУ розповіли, як відправили на дно катер з окупантами

Українські військові на півдні знищили катер з російськими окупантами. Загарбники відібрали катер у цивільних і намагалися рухатися на ньому, але їх все одно засікли захисники України.
Подробиці знищення катера розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона зазначила, що українські воїни на півдні відстежують рух окупантів, і коли бачать таке переміщення катерами, то плавзасіб намагаються пускати на дно.
"Наше угруповання, до складу якого входить угруповання Військово-морських сил, відпрацювало по цьому катеру. Було продемонстровано суспільству, як це працює. Такого типу плавзасоби росіяни використовують не дуже часто, але такий потрапив в наше поле зору і був відправлений за "Москвою" – курсом російського військового корабля", – зазначила Гуменюк.
За її словами, цей катер окупанти відібрали у цивільних. Вона зазначила, що російські загарбники часто відбирають такі катери у місцевих жителів і використовують їх для ротації особового складу.
"Оскільки лівобережжя в нашій зоні відповідальності для них – найгарячіший напрямок, і особливості його географії в тому, що там багато островів і проток. Ротацію особового складу вони здійснюють за допомогою таких човнів. Ми намагаємося їх ретельно відстежувати і кожного разу відправляти на дно", – розповіла Гуменюк.
Дивіться відео, як українські військові знищили катер разом з окупантами:
Нагадаємо, раніше у Військово-морських силах повідомили, що ЗСУ знищили російський катер у Чорному морі разом із окупантами. Катер типу КС-701 "Тунець" був знищений під час спроби висадки ворожого особового складу. Відомо, що під час спецоперації ворог зазнав втрат в кількості 6 ліквідованих та 2 поранених окупантів.
Також раніше повідомлялося, що українські воїни під Бахмутом одним дроном знищили техніку окупантів на понад $5 млн. Воїни підрозділу CODE 9.2. за допомогою одного лише безпілотника знищили три одиниці техніки ворога.
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