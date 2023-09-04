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"Пливли на ротацію": у ЗСУ розповіли, як відправили на дно катер з окупантами

Альона Вороніна
4 вересня 2023, 09:56 оновлено 4 вересня, 09:56
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Загарбники відібрали човен у цивільних. Українські військові засікли переміщення окупантів на такому плавзасобі і знищили їх.
Катер с оккупантами, Наталья Гуменюк
У ЗСУ розповіли, як відправили на дно катер з окупантами/ колаж: Главред, фото: скрін

Українські військові на півдні знищили катер з російськими окупантами. Загарбники відібрали катер у цивільних і намагалися рухатися на ньому, але їх все одно засікли захисники України.

Подробиці знищення катера розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона зазначила, що українські воїни на півдні відстежують рух окупантів, і коли бачать таке переміщення катерами, то плавзасіб намагаються пускати на дно.

"Наше угруповання, до складу якого входить угруповання Військово-морських сил, відпрацювало по цьому катеру. Було продемонстровано суспільству, як це працює. Такого типу плавзасоби росіяни використовують не дуже часто, але такий потрапив в наше поле зору і був відправлений за "Москвою" – курсом російського військового корабля", – зазначила Гуменюк.

відео дня

За її словами, цей катер окупанти відібрали у цивільних. Вона зазначила, що російські загарбники часто відбирають такі катери у місцевих жителів і використовують їх для ротації особового складу.

"Оскільки лівобережжя в нашій зоні відповідальності для них – найгарячіший напрямок, і особливості його географії в тому, що там багато островів і проток. Ротацію особового складу вони здійснюють за допомогою таких човнів. Ми намагаємося їх ретельно відстежувати і кожного разу відправляти на дно", – розповіла Гуменюк.

Уничтожение катера с оккупантами
Знищення катера з окупантами/ скрін

Дивіться відео, як українські військові знищили катер разом з окупантами:

Нагадаємо, раніше у Військово-морських силах повідомили, що ЗСУ знищили російський катер у Чорному морі разом із окупантами. Катер типу КС-701 "Тунець" був знищений під час спроби висадки ворожого особового складу. Відомо, що під час спецоперації ворог зазнав втрат в кількості 6 ліквідованих та 2 поранених окупантів.

Також раніше повідомлялося, що українські воїни під Бахмутом одним дроном знищили техніку окупантів на понад $5 млн. Воїни підрозділу CODE 9.2. за допомогою одного лише безпілотника знищили три одиниці техніки ворога.

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війна в Україні вторгнення Росії Наталія Гуменюк
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