"Буде новий елемент": США оголосять новий пакет військової допомоги Україні

США хочуть допомогти Україні прискорити контрнаступ, який ускладнений через заміновані поля.

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США оголосять новий пакет допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Офіс президента

Україна отримає новий пакет військової допомоги від США. Президент Джо Байден оголосить його вже в четвер, 21 вересня. Про це на своїй сторінці в Twitter написала кореспондентка Fox News Жакі Генріх.

У цьому пакеті допомоги буде "один або два нових елемента". Однак повідомляється, що в пакет не увійдуть ракети ATACMS і ПТРК.

США хочуть допомогти Україні з проходженням мінних полів, бо це значно прискорить контрнаступ ЗСУ. Таким чином Україна може отримати обладнання для розмінування, касетні боєприпаси, повітряне прикриття наземних ресурсів, бронетехніку та протитанкове обладнання для знищення ворожих вертольотів.

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Передача танків Abrams і ракет

За даними видання FP, у найближчі кілька днів США можуть почати поставку в Україну основних бойових танків M1A1 Abrams. Це допоможе українському контрнаступу.

Також повідомляється, що США подвоїли виробництво артилерії. Також не можна виключати, що Вашингтон рано чи пізно схвалить передачу тактичної ракетної системи дальнього радіусу дії, передача яких вже була схвалена Францією і Великобританією.

"Я не буду намагатися оцінити запит України. Якщо вони про це просили, то вважають, що це їм потрібно", - сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

Водночас одне з джерел у Конгресі зізналося, що всі відомства США погодилися передати Україні такі системи. Але Білий дім все ще побоюється, що це може призвести до ескалації.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Сполучених Штатів Америки касетні боєприпаси в рамках нового пакету військової допомоги. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Уряд Великобританії надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн. Він включатиме додаткові боєприпаси та бойові машини. Так, нашій державі нададуть тисячі додаткових боєприпасів до Challenger 2, понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення.

Пізніше тодішній міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум для ЗСУ.

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