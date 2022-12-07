Все перегралося: Арестович розповів, навіщо Росії масштабні ракетні обстріли України

Масовані ракетні удари Росії по Україні вже не несуть військового характеру, а з кожним наступним ракетним ударом результат для противника "все більше наближається до нуля".
Радник офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live повідомив, що країна-агресор просто-напросто спускає мільярди в повітря.
"За обстрілами вже не стоять завдання військового характеру. Не варті навіть політичні. За ракетними обстрілами України стоять понти. Багатомільярдні понти, випущені в повітря", - зазначив він.
За словами Арестовича, Путін витрачає ракети, щоб прикрити небоєздатність своєї армії, і якщо прибрати з інформаційного простору РФ повідомлення про ракетні обстріли України, то більше "похвалитися" ЗС РФ нічим.
Ракетна атака на Україну 5 грудня
У понеділок, 5 грудня, в Україні прозвучала масштабна повітряна тривога. Російські окупанти випустили ракети по українських містах. Як розповів в ефірі телемарафону представник Повітряних сил України Юрій Гнат, пуски ракет здійснили стратегічні бомбардувальники РФ, а також кораблі з акваторії Чорного моря.
В результаті ракетного удару РФ було пошкоджено два об'єкти інфраструктури. У зв'язку з цим в ряді областей України ввели екстрені відключення світла. Зокрема, без світла залишилася частина Одеси, Кривий Ріг, Сумська область і Миколаївщина.
Сили протиповітряної оборони України збили понад 60 з понад 70 випущених ракет, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
У країні-агресорі Росії виступили з цинічною заявою про масовану ракетну атаку на Україну. Так, екс-член Держдуми Сергій Марков заявив, що ракетний удар по українських містах був здійснений з "гуманітарними цілями". Крім того, він збрехав, що російські загарбники б'ють по Україні, бо ЗСУ нібито "завдають ударів по енергосистемі та інфраструктурі Донбасу".
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