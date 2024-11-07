Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Всі очікують": у Зеленського відповіли, чи погодиться Трамп на умови Путіна

Юрій Берендій
7 листопада 2024, 17:57
151
Політика Трампа передбачає повне домінування та відновлення глобального лідерства США, тому не варто очікувати на поступки Путіну, зазначив Подоляк.
'Всі очікують': у Зеленського відповіли, чи погодиться Трамп на умови Путіна
Що ніколи не зробить президент США Трамп щодо Путіна / Колаж Главред, фото: facebook.com/​DonaldTrump, скріншот із відео

Про що сказав Подоляк:

  • Трамп не піде на поступки Путіну
  • Поступки Путіну дадуть сигнал до дій іншим авторитарним лідерам

Новообраний президент США Дональд Трамп прагне підкреслювати своє домінування та глобальне лідерство, через що, ймовірно, не погодиться на умови російського диктатора Володимир Путіна. Про це заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк у коментарі 24 Каналу.

Подоляк зазначив, що Трамп, зосереджений на зміцненні позицій Сполучених Штатів. Він не піде на кроки, які можуть нашкодити репутації США.

відео дня

Радник глави Офісу президента також підкреслив, що психологія Трампа відрізняється від підходу деяких європейських лідерів.

"Це просто різний світогляд. Трамп хоче бути більш ефективним менеджером з погляду регулювання внутрішніх проблем й глобального домінування", – сказав Подоляк.

Водночас російський диктатор Путін намагається утвердити свою винятковість і показати, що йому не має рівних, використовуючи тиск на інші країни для досягнення своїх цілей, незалежно від того, чи заслуговує Росія на ці привілеї. Він прагне, наприклад, бути частиною G8 та отримувати статус великої світової держави.

"Путін хоче довести всім, що Росія – це нібито наддержава, до якої мають ставитись з величезною повагою та йти на зустріч в будь-яких питаннях, навіть якщо ці питання суперечать міжнародному праву", – зазначив радник голови ОПУ.

Трамп заявляє, що існують чіткі правила: або їх дотримуєшся, або тебе карають за порушення. За словами Подоляка, це логічно, оскільки домінування не може бути частковим. Поступки Путіну чи прояви слабкості недопустимі, адже за ситуацією в так званому нейтральному поясі уважно стежать інші авторитарні країни.

"Всі очікують, чи дозволять Путіну бути безкарним, чи дозволять йому обнуляти те, що створили західні цивілізації", – додав Подоляк.

Наприклад, участь Північної Кореї у війні в Європі відображає нову реальність, яку формує Путін. У Європі це можуть не повністю усвідомлювати через віддаленість від фронту.

Подоляк вказує на те, що якщо на дії КНДР не буде адекватної відповіді, Росія може спонукати інші країни, зокрема Сирію, долучитися до війни в Україні. Це створить концепцію домінування через насильство, об’єднану навколо Путіна, що потенційно може похитнути економічне, технологічне, фінансове, моральне та дипломатичне лідерство США у світі.

Трамп инфографика
Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Результати виборів у США - чого чекати Україні від президентства Трампа

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорили перспективи співпраці між країнами.

У команді Трампа розглядають варіанти завершення війни в Україні, серед яких є пропозиція щодо створення демілітаризованої зони на лінії фронту, повідомляє The Wall Street Journal.

Окрім того, новообраний президент США має намір закликати країни НАТО підвищити оборонні витрати до понад 2% ВВП, заявив генсек Альянсу Марк Рютте.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Вибори у США
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні змінили правила мобілізації для однієї групи чоловіків: що відомо

В Україні змінили правила мобілізації для однієї групи чоловіків: що відомо

18:46Україна
Байден звернувся до нації та оголосив дату передачі влади Трампу

Байден звернувся до нації та оголосив дату передачі влади Трампу

18:39Світ
На Україну за Трампа може чекати два сценарії: дипломат зробив прогноз

На Україну за Трампа може чекати два сценарії: дипломат зробив прогноз

18:15Політика
Реклама

Популярне

Більше
Мінус три кораблі: у Forbes розповіли про удар ГУР по Каспійській флотилії РФ

Мінус три кораблі: у Forbes розповіли про удар ГУР по Каспійській флотилії РФ

Карта Deep State онлайн за 7 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Українці можуть збільшити розмір своєї пенсії: що потрібно зробити

Українці можуть збільшити розмір своєї пенсії: що потрібно зробити

Трамп готує резонансний план завершення війни: ЗМІ дізналися деталі

Трамп готує резонансний план завершення війни: ЗМІ дізналися деталі

Постачання озброєнь Україні: у Південній Кореї зробили заяву

Постачання озброєнь Україні: у Південній Кореї зробили заяву

Останні новини

19:10

Приліт по Каспійській флотилії ВМФ РФ зганьбив окупантів

19:00

РФ змінює стратегію наступу: як вибори в США позначилися на планах окупантів

19:00

"Так мало статись": популярна українська співачка потрапила в аварію

18:46

В Україні змінили правила мобілізації для однієї групи чоловіків: що відомо

18:39

Байден звернувся до нації та оголосив дату передачі влади Трампу

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:22

Дуже рідкісне явище: чому ми майже не бачимо пташенят голубів - відповідь дивує

18:17

Голова Служби Василь Малюк регулярно приїздить на передову, - спецпризначинець СБУ

18:15

На Україну за Трампа може чекати два сценарії: дипломат зробив прогноз

17:57

"Всі очікують": у Зеленського відповіли, чи погодиться Трамп на умови Путіна

Реклама
17:35

Байден влітає "в останній вагон": як США прискорять військову допомогу - експерт

17:30

В якому місяці можна обрізати грошове дерево: важливі поради за доглядомВідео

17:30

Сі Цзіньпін звернувся до Трампа і назвав прохання Китаю

17:28

Вдарить мороз -3 градуси: які області України накриють опади

17:14

Кінець війни та "обійми з Путіним": Зеленський виступив на саміті у Будапешті

17:04

"Були професійні стосунки з його дружиною": Євген Філатов розповів про дружбу з Синельниковим

17:02

"Я відкопав дитину першою": масований обстріл Запоріжжя - знищені будинки та онколікарняФото

16:58

Кейт Міддлтон повернулася до одного зі своїх хобі

16:53

Вже окреслили дату: стало відомо, коли відкриють аеропорти в Україні

16:41

22-річний популярний співак пішов від нареченої через півроку після народження дитини

16:30

Удари по Кримському мосту: в ВМС ЗСУ зробили інтригуючу заяву

Реклама
16:29

Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом і розповів, що потрібно Україні

16:21

Дівчина спізнюється на рейси і сідає в літак останньою: навіщо вона так робить

16:03

Ядерний статус або смерть: перемога Трампа поставила Україну перед вибором - FP

15:44

"Застане зненацька": Туск спрогнозував дії Трампа щодо війни в Україні

15:43

4 знаки зодіаку, які можуть одружитися до кінця 2024 року

15:40

Перемовини Трампа і Путіна до інавгурації: у Кремлі розкрили деталі

15:40

Серйозно пошкоджено кілька кораблів: нові деталі удару по флотилії РФ на Каспії

15:15

Як правильно обрізати малинове дерево у листопаді: влітку буде відмінний урожайВідео

15:12

Удар по Каспійській флотилії РФ: аналітик назвав імовірну мету атаки

15:07

Рішення піде на користь Україні: експерт назвав неочікуваний "плюс" від Трампа

15:03

Як почистити матрац без хімії та зайвого клопоту за 30 хвилин

15:00

Передумав: Лорак сухо відповіла на запитання про весілля

14:52

У НАТО зробили прогноз про політику Трампа щодо Альянсу

14:39

Російський дрон розворотив квартиру в Києві відомої української телеведучої

14:37

"Виживають, як можуть": турецький серіал виставив українок повіями, розгорівся скандалВідео

14:35

Де заховався крокодил: тільки найрозумніший знайде хижака за 7 секунд

14:19

Одразу три НПЗ в Росії частково зупинили роботу: в чому причина

14:17

"Зроблю, щоб вас не було": Анна з гурту Алібі розповіла про погрози Цекало

14:09

Алла Пугачова залишить без спадщини дітей та онуків - росЗМІ

14:07

Постачання озброєнь Україні: у Південній Кореї зробили заяву

Реклама
14:04

Мистецтво лінощів: як байдикування стає трендом та робить вас продуктивнішим

14:00

5 кроків, щоб підготувати житло до зими: експертка поділилася "золотими" правилами

13:12

Простіше не придумаєш: рецепт смачних котлет без м'яса - швидко та корисноВідео

13:12

Трамп готує резонансний план завершення війни: ЗМІ дізналися деталі

12:57

Люди пили в храмі "цілющу" воду, але вона виявилася зовсім не з джерела

12:55

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 7 листопада (оновлюється)

12:53

Путін наказав закріпитися до кінця місяця: як ворог провалив місію на Харківщині

12:51

Гороскоп на завтра 8 листопада: Водоліям - успіх у всьому, Ракам - важливе повідомлення

12:38

Чи можна сушити білизну на батареї: відповідь експертів здивує багатьох

12:34

Вперше за час повномасштабного вторгнення: Зеленський прибув до УгорщиниВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Тести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикметиГоловоломкиСпорт з Анітою Луценко
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти