'Всі очікують': у Зеленського відповіли, чи погодиться Трамп на умови Путіна

Політика Трампа передбачає повне домінування та відновлення глобального лідерства США, тому не варто очікувати на поступки Путіну, зазначив Подоляк.

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Що ніколи не зробить президент США Трамп щодо Путіна / Колаж Главред, фото: facebook.com/​DonaldTrump, скріншот із відео

Про що сказав Подоляк:

Трамп не піде на поступки Путіну

Поступки Путіну дадуть сигнал до дій іншим авторитарним лідерам

Новообраний президент США Дональд Трамп прагне підкреслювати своє домінування та глобальне лідерство, через що, ймовірно, не погодиться на умови російського диктатора Володимир Путіна. Про це заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк у коментарі 24 Каналу.

Подоляк зазначив, що Трамп, зосереджений на зміцненні позицій Сполучених Штатів. Він не піде на кроки, які можуть нашкодити репутації США.

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Радник глави Офісу президента також підкреслив, що психологія Трампа відрізняється від підходу деяких європейських лідерів.

"Це просто різний світогляд. Трамп хоче бути більш ефективним менеджером з погляду регулювання внутрішніх проблем й глобального домінування", – сказав Подоляк.

Водночас російський диктатор Путін намагається утвердити свою винятковість і показати, що йому не має рівних, використовуючи тиск на інші країни для досягнення своїх цілей, незалежно від того, чи заслуговує Росія на ці привілеї. Він прагне, наприклад, бути частиною G8 та отримувати статус великої світової держави.

"Путін хоче довести всім, що Росія – це нібито наддержава, до якої мають ставитись з величезною повагою та йти на зустріч в будь-яких питаннях, навіть якщо ці питання суперечать міжнародному праву", – зазначив радник голови ОПУ.

Трамп заявляє, що існують чіткі правила: або їх дотримуєшся, або тебе карають за порушення. За словами Подоляка, це логічно, оскільки домінування не може бути частковим. Поступки Путіну чи прояви слабкості недопустимі, адже за ситуацією в так званому нейтральному поясі уважно стежать інші авторитарні країни.

"Всі очікують, чи дозволять Путіну бути безкарним, чи дозволять йому обнуляти те, що створили західні цивілізації", – додав Подоляк.

Наприклад, участь Північної Кореї у війні в Європі відображає нову реальність, яку формує Путін. У Європі це можуть не повністю усвідомлювати через віддаленість від фронту.

Подоляк вказує на те, що якщо на дії КНДР не буде адекватної відповіді, Росія може спонукати інші країни, зокрема Сирію, долучитися до війни в Україні. Це створить концепцію домінування через насильство, об’єднану навколо Путіна, що потенційно може похитнути економічне, технологічне, фінансове, моральне та дипломатичне лідерство США у світі.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Результати виборів у США - чого чекати Україні від президентства Трампа

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорили перспективи співпраці між країнами.

У команді Трампа розглядають варіанти завершення війни в Україні, серед яких є пропозиція щодо створення демілітаризованої зони на лінії фронту, повідомляє The Wall Street Journal.

Окрім того, новообраний президент США має намір закликати країни НАТО підвищити оборонні витрати до понад 2% ВВП, заявив генсек Альянсу Марк Рютте.

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