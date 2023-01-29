Вручення повісток на вулиці та блокпостах: військком назвав причину

Олександр Тищенко спростував твердження про нібито незаконність вручення повісток у громадських місцях.

В Україні на вулицях вручають повістки військовозобов'язаним / УНІАН

Повістки в громадських місцях військовозобов'язаним вручаються з метою з'ясування територіальними центрами комплектування змін в їх сімейному стані або стані здоров'я.

Це дозволяє визначити реальну кількість придатних до військової служби, пояснив головний військовий комісар Львівської області Олександр Тищенко в коментарі Львівському порталу.

Він спростував твердження про нібито незаконність вручення повісток в громадських місцях і на блокпостах, а також нагадав, що у військовозобов'язаних, крім прав, також є і обов'язки, одним з яких є захист Вітчизни, незалежності і територіальної цілісності України.

Воєнком нагадав, що з дня оголошення мобілізації українці були зобов'язані добровільно з'явитися у військові частини або на збірні пункти територіального центру комплектування та соцпідтримки для з'ясування всіх відомостей.

Про будь-які зміни зі станом здоров'я або адреси проживання повинні знати в територіальних центрах комплектування для розуміння актуальної картини щодо мобілізаційного ресурсу, що дозволить з'ясувати актуальність наявних даних, визначити реальну кількість придатних для військової служби під час мобілізації, говорить він.

"Ми не повинні бігати за кимось, щоб з'ясовувати які зміни в житті відбулися у кожного військовозобов'язаного. Але ігнорування ними своїх обов'язків, закріплених законодавством, змушує до проведення заходів з вручення повісток не тільки за місцем проживання і роботи громадян, але і в громадських місцях", — додав Тищенко.

Раніше повідомлялося про те, що нову хвилю мобілізації в Україні можуть запустити у разі виникнення відповідної ситуації на фронті, заявив начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач.

"Зрозуміло, що оскільки Росія оголосила мобілізацію, кількість їх живої сили на фронті буде збільшуватися. Відповідно, наші графіки призову будуть також змінюватися, але наскільки-заздалегідь не можна сказати. Всі наші плани і завдання вже складаються з урахуванням мобілізації в Росії", - пояснив він Liga.net.

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