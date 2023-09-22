"Ворогу гаряче": удари по Криму важливі для успіху контрнаступу ЗСУ - Тарнавський

Дезорганізація російських сил шляхом знищення командних центрів на більш високому рівні призводить до безладу на полі бою, каже Тарнавський.

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Тарнавський заявив, що удари по Криму важливі для успіху контрнаступу ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Telegram Тарнавський

Удари по Криму, аналогічні тим, які були нещодавно у Севастополі, є важливими для досягнення успішного контрнаступу Збройних сил України. Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN.

"Успіх наступальних операцій полягає не тільки у знищенні противника перед собою, а й у знищенні місць зосередження техніки, особового складу і особливо у знищенні командних пунктів", - заявив Тарнавський.

За його словами, дезорганізація російських сил шляхом знищення командних центрів на більш високому рівні призводить до безладу на полі бою.

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"Знищений командир означає знищений командний зв'язок, а без нього немає узгоджених дій", - підкреслив генерал.

Він підкреслив, що Крим особливо важливий у цьому плані, оскільки там зосереджена велика кількість російської військової техніки.

"Ми знаємо, звідки вони завдають ударів, як по повітряних, так і по наземних засобах", - зазначив Тарнавський.

Генерал також підкреслив, що удар по штабу Чорноморського флоту Росії допомагає Україні, а також дає Україні надію на майбутнє.

"Тобто у нас є можливість бити їх не тільки перед собою, а й у тилу. А коли ти розумієш, що в тилу ворог почувається гаряче, це піднімає бойовий дух наших солдатів", - додав він.

Удар по Чорноморському флоту РФ

У центрі окупованого РФ Севастополя прогриміли потужні вибухи в п'ятницю, 22 вересня. Удар припав по штабу Чорноморського флоту російських окупантів. В штабі Чорноморського флоту утворилася "дірка" після ракетного удару. Як уточнюють місцеві Telegram-канали, вибухова хвиля в результаті вибуху була "божевільна".

Пізніше у Повітряних силах відреагували на вибухи в Криму. Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук поширив відео із наслідками атаки на місто, яке публікують соцмережі, і написав "ми ж обіцяли, що далі буде".При цьому він висміяв заяви росіян про "успішну роботу ППО".

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав окупантам два сценарії щодо Чорноморському флоту в Криму. За його словами, росіяни можуть самі затопити свій флот, або ж ворожий об'єкт буде знищено.

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