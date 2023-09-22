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"Ворогу гаряче": удари по Криму важливі для успіху контрнаступу ЗСУ - Тарнавський

Аліна Дембіцька
22 вересня 2023, 23:04 оновлено 22 вересня, 23:04
Дезорганізація російських сил шляхом знищення командних центрів на більш високому рівні призводить до безладу на полі бою, каже Тарнавський.
Тарнавский, ВСУ
Тарнавський заявив, що удари по Криму важливі для успіху контрнаступу ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Telegram Тарнавський

Удари по Криму, аналогічні тим, які були нещодавно у Севастополі, є важливими для досягнення успішного контрнаступу Збройних сил України. Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN.

"Успіх наступальних операцій полягає не тільки у знищенні противника перед собою, а й у знищенні місць зосередження техніки, особового складу і особливо у знищенні командних пунктів", - заявив Тарнавський.

За його словами, дезорганізація російських сил шляхом знищення командних центрів на більш високому рівні призводить до безладу на полі бою.

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"Знищений командир означає знищений командний зв'язок, а без нього немає узгоджених дій", - підкреслив генерал.

Він підкреслив, що Крим особливо важливий у цьому плані, оскільки там зосереджена велика кількість російської військової техніки.

"Ми знаємо, звідки вони завдають ударів, як по повітряних, так і по наземних засобах", - зазначив Тарнавський.

Генерал також підкреслив, що удар по штабу Чорноморського флоту Росії допомагає Україні, а також дає Україні надію на майбутнє.

"Тобто у нас є можливість бити їх не тільки перед собою, а й у тилу. А коли ти розумієш, що в тилу ворог почувається гаряче, це піднімає бойовий дух наших солдатів", - додав він.

Удар по Чорноморському флоту РФ

У центрі окупованого РФ Севастополя прогриміли потужні вибухи в п'ятницю, 22 вересня. Удар припав по штабу Чорноморського флоту російських окупантів. В штабі Чорноморського флоту утворилася "дірка" після ракетного удару. Як уточнюють місцеві Telegram-канали, вибухова хвиля в результаті вибуху була "божевільна".

Пізніше у Повітряних силах відреагували на вибухи в Криму. Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук поширив відео із наслідками атаки на місто, яке публікують соцмережі, і написав "ми ж обіцяли, що далі буде".При цьому він висміяв заяви росіян про "успішну роботу ППО".

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав окупантам два сценарії щодо Чорноморському флоту в Криму. За його словами, росіяни можуть самі затопити свій флот, або ж ворожий об'єкт буде знищено.

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