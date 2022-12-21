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"Ворог скаженіє та вишукує слабкі місця": в ЗСУ повідомили про складну ситуацію на Донеччині

21 грудня 2022, 04:15
Українські воїни тримають позиції завдяки своїй мужності, героїзму та незламності, завдаючи ворогу важких втрат.
'Ворог скаженіє та вишукує слабкі місця': в ЗСУ повідомили про складну ситуацію на Донеччині
В ЗСУ повідомили про складну ситуацію на Донеччині / 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Російські війська намагаються прорвати оборону на Донеччині, проте українські захисники мужньо дають відсіч ворогу, завдаючи великих втрат окупантам. Про це розповів речник Східного угрупування військ Сергій Череватий в ефірі Еспресо.

"Ситуація надзвичайно складна на Донеччині. Ворог скаженіє та намагається у будь-що прорвати нашу оборону, вишукує слабкі місця, щоб таранити її всіма видами артилерії. Противник б'є великокаліберною артилерією, а сьогодні Пригожин, очільник ПВК Вагнер, показував, але треба верифікувати місцевість, що вони використовували "Гіацинти" (радянська 152-мм корпусна самохідна гармата, - ред.), адже про це ми й раніше знали. Також вони працюють системами реактивного залпового вогню, за можливістю авіацією, щоб прорвати нашу оборону", - розповів Череватий.

Водночас представник Східного угрупування повідомив, що не дивлячись на все це, в районі Бахмута, Соледара, Кліщіївки та інших населених пунктів наші воїни тримають позиції завдяки своїй мужності, героїзму, незламності, навченості, кмітливості та щоразу відбивають ворога, завдаючи йому важких втрат.

Нагадаємо, нещодавно радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти терплять величезні втрати під Бахмутом в Донецькій області, але вони продовжують кидати своїх солдатів в "пекло". Щодня ворог втрачає мінімум одну роту бійців, а буває навіть і більше.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що війна в Україні перейде на завершальний етап після падіння Луганська чи Донецька. Це остаточно деморалізує російську сторону.

Як зазначив колишній командувач армією США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, до кінця 2022 року українські військові зможуть відтіснити російських окупантів на позиції, які були під контролем ворога станом на 23 лютого. А вже до середини 2023 року ЗСУ можуть зайти до Криму.

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війна в Україні війна Росії та України
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