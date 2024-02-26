У Штатах розкрили план: чи отримає Україна заморожені активи РФ

У Сполучених штатах Америки розповіли чи зможуть надати Україні активи, які конфіскували у Російської Федерації.

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Чи отримає Україна заморожені активи РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels

Можливість використання 300 мільярдів доларів російських активів, які конфіскували, коли почалася повномасштабна війна, в Америці все ще знаходиться на розгляді. Про це повідомив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо в інтерв'ю Bloomberg, пише Телеграф.

За його словами, питання передачі Україні російських активів складне і вимагає міжнародної координації. Америка знаходиться в пошуку розкриття економічної цінності цих резервів для українського народу.

Також Адейемо заявив, що Росія - це країна, яка порушила правила, вторгнувшись в Україну, відповівши на питання про те, чи може конфіскація суверенних активів Росії призвести до відмови інших держав від участі в глобальній фінансовій системі.

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Крім іншого, під час Ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку заступник міністра розповів, що дані кошти можуть бути використані для підтримки економіки України та надання їй коштів для самооборони.

При цьому, складність питання надання Україні конфіскованих активів підтвердила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Це трохи складніше, ніж здається, тому що, як я вже говорила, ми говоримо про міжнародну подію, вона проводиться на міжнародному рівні", - пояснила вона.

Конфісковані активи РФ Група Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) на вимогу керівництва Великої сімки робила мепінг активів. У вересні 2023 року вони написали, що вони нарахували $280 млрд конфіскованих активів. Однак були оцінки і в $370 млрд.ці оцінки включали, як суверенні активи Центробанку РФ, так і знерухомлені гроші російських підприємств і олігархів, які знаходяться під західними санкціями.

Допомога США-Останні новини

Як повідомляв Главред, перемога України безпосередньо залежить від допомоги США. Без неї українським військовим буде важко здобути нові перемоги на полі бою і утримувати оборону в 2024 році.

Також, за словами Зеленського, необхідно розуміти, що американська допомога - це не стільки фінанси, скільки озброєння, тому в результаті без цього озброєння армія України ослабне.

До того ж, рішучість Сполучених Штатів Америки при оголошенні нового пакету санкцій проти Росії зайшла настільки далеко, наскільки їм вистачило побоювань через ризик розхитати світову економіку.

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