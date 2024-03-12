'Ворог накивав п'ятами': повстанці анонсували непросту ніч у Курській області

Легіон "Свобода Росії" взяв під свій контроль смт Тьоткіно в Курській області РФ.

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Легіон Свобода Росії анонсує важку ніч у Курській області / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Легіон "Свобода Росії"

Повстанці з Легіону "Свобода Росії" взяли під свій контроль смт Тьоткіно в Курській області РФ. Вони анонсують, що ця ніч буде непростою для ворога. Про це розповів боєць Легіону Олексій Барановський, відео вже розлетілося в Мережі.

Він додав, що бої трохи стихли, але бійці не йдуть із Тьоткіно.

"На даний момент бої трохи стихли, але ситуація підвішена. Я думаю, ніч буде непроста в Курській області", - каже він. відео дня

Водночас Барановський розповів, що російська армія і поліція повністю відступили вглиб, коли зайшов Легіон.

"Ефект несподіванки був повністю на нашому боці. Російська армія повністю відступила вглиб. Поліція взагалі попереду всіх втекла, накивала п'ятами. Вони звикли або корупцією займатися, або беззахисних студентів і пенсіонерів пресувати. Коли люди зі зброєю заходять, поліція чинити опір не поспішає", - додав Барановський.

Дивіться відео про ситуацію у Курській області:

Легіон Свобода Росії анонсує важку ніч у Курській області / фото: скріншот

Що відомо про Легіон "Свобода Росії" Легіон "Свобода Росії" - російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до Інтернаціонального легіону ТРО України. Легіон сформований із колишніх військовослужбовців ЗС РФ та інших росіян, а іноді білорусів, які перейшли на бік України. Легіон використовує на нарукавних шевронах біло-синьо-білий прапор замість офіційного біло-синьо-червоного прапора РФ, повідомляє Вікіпедія.

Операція повстанців на території РФ

Раніше в Легіоні "Свобода Росії" заявили, що їхні добровольці повністю взяли під контроль смт Тьоткіно Курської області. "Смт Тьоткіно Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції і кидає важку техніку", - сказали в ЛСР.

Своєю чергою в "Російському Добровольчому Корпусі" опубліковано відео, де російські солдати залишають свої позиції і тікають. "Солдати путінської армії біжать, виблискуючи п'ятами. За їхніми спинами залишаються населені пункти, техніка і насамперед громадяни РФ, покинуті й непотрібні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в РДК заявляли про те, що Росія скукожиться до Підмосков'я. Денис Нікітін переконаний, що на уламках нинішньої РФ може виникнути конфедерація.

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