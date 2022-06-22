Ворог переважає ЗСУ в озброєнні: у Міноборони назвали головний напрямок удару РФ

У МО назвали напрямок головного удару РФ / Facebook

Основним завданням російських загарбників залишається вихід на адмінкордони Луганської та Донецької областей, а також утримання сухопутного коридору з окупованим Кримським півостровом, заявив представник Міноборони Олександр Мотузяник.

Як підкреслив він в ході брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ, ворог також блокує морські комунікації України в північно-західній частині Чорного моря.

"Незважаючи на величезні втрати в особовому складі і техніці, окупанти перевершують українських захисників в озброєнні і намагаються перемогти виключно кількістю. На окремих напрямках один постріл української артилерії припадає шість і більше пострілів ворога. При цьому ефективність дій російських піхотних підрозділів залишається низькою, особливо в умовах міської забудови", – зазначив представник МО.

За його словами, найгарячішою ділянкою фронту залишається район Сєвєродонецька. При цьому ворожа авіація продовжує завдавати ударів по об'єктах на території Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Одеської областей.

"Оперативно-тактична авіація ворога виконала щонайменше 15 літако-вильотів для нанесення ударів по об'єктах на території Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Одеської областей, у тому числі керованими авіаційними ракетами типу Х-31/59. Крім того, агресор завдав ударів по Одеській області береговими ракетними комплексами "Бастіон-П" і "Бал", із застосуванням ракет "Онікс" і КР х-35 відповідно. Цей ракетний удар ворог завдав з тимчасово окупованого Криму", - додав Мотузяник.

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти в Західному військовому окрузі формують 3-й армійський корпус чисельністю до 15,5 тис. військовослужбовців з пунктом постійної дислокації в Муліно Нижегородської області.

Не виключено, що нове з'єднання може бути задіяне в наступі на Київ.

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