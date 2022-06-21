Удар авіації по позиціях ворога: ЗСУ "перемололи" окупантів разом з бронетехнікою

Авіація ЗСУ завдала удару по позиціях окупантів / Facebook/kpszsu

За добу Повітряні cили Збройних сил України знищили до 10 бойових броньованих машин і два склади боєприпасів російських окупантів.

"21 червня у Київській та Донецькій областях підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено два безпілотних літальних апарати російських окупаційних військ. Також підрозділом ЗРВ ліквідовано авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" х-59", - йдеться в повідомленні на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

Також наголошується, що ударні групи штурмовиків і бомбардувальників під прикриттям винищувачів, здійснили кілька авіаударів по ворожих позиціях.

"Ліквідовано до 10 бойових броньованих машин, живу силу противника, знищено два склади боєприпасів рашистів", - констатували в Повітряних силах.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Луганській області російські окупанти на напрямку Тошківка – Підлісне оволоділи населеними пунктами Підлісне і Мирна Долина і закріплюється на зайнятих рубежах.

Крім того, окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ в напрямку Білої гори, де мають частковий успіх, проте бойові дії тривають.

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