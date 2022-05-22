Ворог пішов на прорив: рашисти намагаються захопити нові українські міста

Російські окупанти в Україні / Reuters

На Донецькому напрямку російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військ і вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Також на Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели бойові дії в районі населеного пункту Прудівка, йдеться в оперативній інформації Генерального штабу у Facebook.

Підрозділи окупантів намагалися вести наступ з метою захоплення населеного пункту Олександрівка, успіху не мали. З мінометів і ствольної артилерії російські війська продовжили обстріли позицій Сил оборони вздовж лінії зіткнення на вказаному напрямку.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, окупанти намагалися поліпшити тактичне положення своїх підрозділів. Вели бойові дії в районі населених пунктів Тошківка, Комишуваха, Трипілля та Василівка.

"На Лиманському напрямку ворог обстріляв населені пункти Лиман, Закитне, Озерне та Діброва. Продовжував вогневий вплив на позиції підрозділів Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському і Запорізькому напрямках, зазначають у Генштабі, фіксується зниження інтенсивності ведення бойових дій. Окупанти здійснюють перегрупування для посилення окремих напрямків.

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти на Слов'янському напрямку зосередили зусилля на відновленні наступу. На окремих ділянках проводили розвідку боєм, яка не увінчалася успіхом.

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