Ворог перекинув ракетоносії ближче до Києва: експерт про ймовірні цілі атак РФ

Відсутність обстрілів Києва в останні дні не свідчить про зменшення атак, попередив Юрій Ігнат.

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РФ готує нові удари, попередили у ЗСУ / Колаж : Главред, фото: УНІАН

Російські окупанти не відмовляються від терористичних ракетно-дронових ударів по українських містах, заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Зокрема, балістичними ракетами, маю на увазі С-300, б'є. Ну і БПЛА будуть надалі застосовувати. На це є багато причин, чому вони це роблять", - підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами спікера Командування Повітряних Сил ЗСУ, відсутність обстрілів столиці в останні дні не свідчить про зменшення атак.

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"Бувають дні коли більше (обстрілів - ред.), але коли менше. Якщо ми вже три дні не бачили обстрілів це не означає, що треба розслаблятися і вони зменшилися. Ну ось ворог вирішив собі таким чином спланувати. Може, ведуть якусь підготовку. Може, десь за іншими напрямками переорієнтують свої сили", — додав Ігнат.

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Загроза ракетних ударів по Києву

У свою чергу військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, що переміщення ближче до півночі України стратегічної авіації РФ Ту-22, за допомогою яких наносяться удари ракетами Х-22, свідчить про те, що окупанти скорочують відстань відльоту до локації пуску ракет.

"Переважно йдеться про ракети Х-22, носіями яких є Ту-22М3. І це вже небезпека Не скільки для південно-східних, східних і центральних областей, стільки для Півночі-Чернігівська, Київська, Сумська області будуть в зоні ризику", - зазначив він в ефірі 1+1.

Він не виключає, що найближчим часом Росія буде запускати Х-22 саме по цих областях. Експерт нагадав, що саме в червні окупанти використали 18 таких ракет. Ймовірно, вони роблять акцент на використанні Х-22 тому, що їм не вистачає якоїсь іншої номенклатури.

"Можливо, вони будуть запускати Х-22 по Києву та Київській області", - підсумував Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Удари РФ по Україні

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