Ворог відмовляється від виконання завдань: на фронті склалася цікава ситуація

ЗСУ не зупиняються на досягнутому, тому продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

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На Харківському напрямку окупанти не хочуть іти в бій / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/36obmp, 501 ОБМП

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. Про це розповіли в ОТУ "Харків".

Цікавим моментом є те, що противник намагався здійснити поповнення особового складу на передових позиціях поблизу Стариці. Однак, як результат вогневого ураження, завданого Силами оборони, поніс втрати та відмовився від виконання завдань.

А от в районі населеного пункту Глибоке противник продовжував проведення внутрішньої ротації особового складу на передових позиціях, відшукуючи нові маршрути пересування.

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"У Вовчанську противник здійснював поодиноке переміщення особового складу з метою проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат. Відмічено збільшення використання армією РФ снарядів виробництва Північної Кореї. Протягом минулої доби відбулося 4 бойових зіткнення районі Стариці та Вовчанська. російські окупанти завдали 4 авіаудари з використанням 7-ми КАБів. Завдали 32 удари дронами-камікадзе. Здійснили 262 обстріли позицій захисників України", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про оперативно-тактичне угруповання "Харків"? Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі. Із травня 2024 головним завданням ОТУ "Харків" стало відбиття російського наступу на місто Вовчанськ та село Липці, яке знаходиться на перетині кількох стратегічно важливих шляхів, повідомляє Вікіпедія.

Своєю чергою українські воїни не зупиняються на досягнутому, тому продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу склали:

64 осіб,

з них безповоротні - 20,

санітарні - 40,

полонені - 4.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 19 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 артилерійська система,

2 бойові броньовані машини,

1 автомобіль,

1 одиниця спецтехніки,1

4 БпЛА.

21 укриття для особового складу,

1 місце зберігання боєприпасів.

Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Ситуація на фронті - що відомо

Своєю чергою експерт Грабський пояснив цікаві зміни на фронті. Він пояснює, що окупанти зі всіх сил намагаються атакувати на кількох напрямках фронту, не рахуючись із масштабним знищенням живої сили.

А от експерт Світан озвучив дві головні помилки ЗСУ. Роман Світан висуває припущення, що, за умови розгортання операції наприкінці весни в Бєлгородській області, а не наприкінці літа на Курській, то зараз українці б знаходилися приблизно за 20 км від Бєлгорода і убезпечили б Харків.

Ще одним цікавим моментом є те, що підрив Каховської ГЕС відкрив шлях ЗСУ до ЗАЕС. Після знищення водосховища все заросло зеленню - таким чином ЗСУ можуть дійти до станції.

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