Обстріл Херсона: снаряди вдарили у два житлових будинки

У вівторок, 1 березня, російські війська обстріляли житлові квартири Херсон.

Як повідомила пресслужба ДСНС, снаряди влучили у дві дев'ятиповерхівки. Зруйновані квартири на другому і третьому поверхах.

В одному з будинків виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждали чотири людини.

"Пожежу ліквідовано, спостерігається витік газу", - йдеться в повідомленні.

Постраждали щонайменше чотири людини.

Реклама

Нагадаємо, у Херсоні окупанти РФ вже беруть у полон простих перехожих. Загарбники були помічені в одному з мікрорайонів міста.

Також вранці 1 березня Херсон опинився фактично в облозі окупантів. Загарбники оточили місто з усіх боків, а в околицях було багато ворожої техніки.

Однак мер Херсона ігор Колихаєв запевнив, що місто стоятиме до останнього і буде українським.