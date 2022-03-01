Херсон атакують російські танки і БТРи, йдуть вуличні бої

Військова техніка / facebook.com/mod.mil.rus

На шостий день війни Росії проти України тривають вуличні бої в Херсоні.

До міста увійшли російські танки і БТРи, закріпившись в декількох точках обласного центру, війська противника окопуються на позиціях.

"Думаю, це регулярна російська армія. Відсіч здійснюється тільки силами терроборони", - каже мер міста Ігор Колихаєв.

За його словами, влада намагається своїми силами погасити пожежі, які виникли. У місті зафіксовані випадки мародерства.

"Всі ми з заступниками знаходимося в міськраді, координуємо роботу тих служб, які готові виїжджати, які не бояться. Тому що йде відключення газу через попадання в будинки. Йде відключення електрики", - додав Колихаєв.

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Нагадаэмо, Генеральний штаб ЗСУ повідомив про сумарні орієнтовні втратах противника починаючи з першого дня війни 24.02 по 01.03 станом на 06:00.

Повідомляється, що в особовому складі загинули 5710 військових РФ, полонених – 200 осіб.

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