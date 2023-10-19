РФ може готувати "жест доброї волі" в Криму: партизани розповіли про шалену паніку

Російські окупанти найближчими днями планують переміщення політв'язнів із Криму на материкову частину РФ.

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РФ може готувати "жест доброї волі" в Криму / Колаж: Главред, фото: УНІАН, militaryarms.ru

Російські окупаційні війська панікують через те, що не зможуть утримати Крим, коли Сили оборони України підійдуть до Перекопського перешийка. На додачу, на території самого півострова почали повставати патріотично налаштовані українці та противники путінського режиму. Про це розповіли в партизанському русі Атеш.

"Від наших агентів надійшла інформація, що окупанти найближчими днями планують переміщення політв'язнів із Криму на територію Росії. Спецвагони підуть у складі пасажирського поїзда Севастополь – Москва", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясували партизани, сама процедура здійснюється на залізничному вокзалі "Сімферополь пасажирський" перед пішохідним мостом. Варта складатиметься не менше із двадцяти солдатів та двох офіцерів.

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"Ми всі бачимо та фіксуємо усі злочини окупаційної влади проти українських патріотів. Винних буде покарано!", - попередили загарбників партизани.

Повернення Криму під контроль України

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше розповів про те, коли буде звільнений Крим. За словами начальника військової розвідки, армія України незабаром зайде на захоплений Росією півострів.

Як зазначив представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, Україна взяла Крим під вогневий контроль. Тепер там немає жодної точки, до якої не дотягувалися б ЗСУ. На балансі української армії є не тільки ракети Storm Shadow, а й інше серйозне озброєння. Кримчанам слід триматися подалі від військових об'єктів.

Раніше російський адвокат і правозахисник Микола Полозов заявив, що російські еліти зрозуміють, що вони "підуть на дно" разом з Путіним в той момент, коли російська окупаційна армія втратить Крим. Він підкреслив, що у цей момент оточення диктатора може навіть задуматися про те, щоб передати його під суд.

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