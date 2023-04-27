"Ворог підступний": РФ накопичує ракети для нового обстрілу України - Гуменюк

Метою ракетних ударів можуть бути цивільні, військові об'єкти і критична інфраструктура.

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РФ готується до ракетного удару по Україні / колаж фото Міноборони РФ, скріншот з відео

Російські окупанти не планують припиняти ракетні удари по Україні. Вони накопичують ракети, щоб здійснити нові удари по Україні. Про це заявила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє 24 канал.

Країна агресор Росія продовжує виробляти нові ракети, щоб спробувати зірвати український контрнаступ. Окупанти можуть здійснити ще 1-2 масованих обстріли.

Метою ракетних ударів можуть бути не тільки військові об'єкти, але також цивільні об'єкти і критична інфраструктура.

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"Потрібно просто усвідомлювати, що ворог підступний, і бути готовими до того, що він буде продовжувати ракетні удари по Україні", - сказала Гуменюк.

Ракетний терор росіян

Нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що від початку весни російські окупаційні війська переглянули тактику обстрілів українських міст. Тепер загарбники зосередилися на ракетних атаках тих територій, до яких можуть дістатися.

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що в акваторії Чорного моря продовжують маневрувати ракетоносії країни-агресорки Росії, що створює високу загрозу ракетних ударів по території України. Російські загарбники можуть застосовувати тактику точкових ракетних ударів.

Пізніше стало відомо, що РФ удвічі збільшила кількість ракетоносіїв армії РФ у Чорному морі.

"У Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 13 кораблів, а кількість ракетоносіїв – удвічі. Наразі на бойовому чергуванні 2 надводних і 2 підводних ракетоносії, загальний залп "Калібрів" може сягати 24", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео про те, скільки російських ракет знищила Україна:

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