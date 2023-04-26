"Він тихесенько йде": у ЗСУ розповіли цікаві подробиці контрнаступу

Українські військові в ході контрнаступу знищують російські склади з боєприпасами та підривають місця скупчення окупантів.

https://glavred.net/ukraine/vin-tihesenko-yde-u-zsu-rozpovili-cikavi-podrobici-kontrnastupu-10466077.html Посилання скопійоване

Контрнаступ українських військових вже триває / Колаж фото 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скріншот з відео

Контрнаступ, до якого готувалися українські військові, вже почався. Бійці ЗСУ майстерно знищують потужності російських окупантів. Про це заявила керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі "Ми - Україна".

Нині український контрнаступ розвивається повільно, але впевнено.

"Він (контрнаступ - Главред) тихесенько йде такими невеличкими кроками, але впевненими. І йде він до того, що потужності ворога знищуються: зникають склади з боєприпасами, вибухають пункти зосередження техніки, прилітає в місця скупчення особового складу. І ось це навіть не дуже організоване угрупування (окупантів - Главред) стає зовсім розрізненим," - сказала Гуменюк.

відео дня

Вона додала, що не слід недооцінювати ворога, але потрібно працювати над мінімізацією його потужностей.

"Ми не схильні недооцінювати ворога, ми знаємо специфіку формування цього угруповання (на півдні – Главред), розуміємо його потужності, потенціал, і працюємо методично над тим, щоб ці потужності та можливості були мінімізовані", – додала Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Контрнаступ армії України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів про те, що рішення про початок контрнаступу ЗСУ буде прийнято генеральним штабом в останній момент. За словами чиновника, у командування є кілька сценаріїв проведення військової операції.

Згідно з даними Bloomberg, армія України може перейти в контрнаступ вже в травні. ЗСУ здатні атакувати відразу на декількох напрямках. Співрозмовник американського агентства припустив, що українські війська можуть просунутися на 30 кілометрів на Мелітопольському напрямку, щоб взяти під вогневий контроль так званий "сухопутний коридор" окупантів в захоплений Крим.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що контрнаступ Збройних сил України буде успішним. Він акцентував увагу на тому, що армія в боях за Київ, Харків і Херсон вже показала свою здатність діяти ефективно при звільненні територій.

Дивіться відео про "рецепт" військовослужбовця Віктора Андрусіва по звільненню Криму:

Інші новини: